Da circa un mese il rapporto nella casa del Grande Fratello Vip tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò (Adua Del Vesco) è diventato molto intimo. Confessioni, abbracci e anche qualche bacio ha caratterizzato le ultime settimane tra le due concorrenti e durante l’ultima puntata Alfonso Signorini ha voluto indagare meglio sul tipo di rapporto. “Vi volete un bene dell’anima. Ti sei lasciata scappare che quello che vi lega è un amore vero, hai detto di esserti innamorata di lei”.

“Vi vediamo cercarvi, il contatto fisico, vi toccate, vi baciate – ha proseguito Signorini -. È un bel rapporto di complicità al femminile a cui siamo poco abituati. In questo Grande Fratello le donne sono complici e si amano. Ma come tutte le coppie affettuose di amiche c’è anche un po’ di gelosia”. Alfonso ha chiesto alla Rosalinda cosa provi per Dayane: “È difficile rispondere a questa domanda perché rivedere tutto questo mi fa riflettere. C’è un affetto che non avevo mai provato per un’amica, non avevo mai avuto scenate di gelosia con un’amica”, ha rivelato in puntata Rosalinda. (Continua dopo la foto)















“La notte è il momento più bello perché riesco a stare insieme a lei, riesco a esserle vicina anche solo con una carezza o uno sguardo. Ho pensato a come gestiremo la lontananza una volta che saremo fuori e non l’ho presa bene. Non voglio pensarci, è difficile da immaginare”, ha confessato poi l’ex attrice al conduttore del reality show. Ma come stanno le cose fuori dalla casa? Il sempre informatissimo Alberto Dandolo ha lanciato una vera e propria bomba sulla vita sentimentale della modella brasiliana. (Continua a leggere dopo la foto)















Se fuori dalla casa Rosalinda ha un fidanzato che l’aspetta – anche se negli ultimi giorni l’attrice ha mostrato molti dubbi su quello che potrebbe accadere dopo il GF Vip – Dayane Mello avrebbe una relazione con un’altra donna. “Adua – scrive il giornalista Alberto Dandolo – ancora non sa che nel mondo reale la sua Dayane ha una relazione altrettanto speciale con un’altra donna. La fortunata? Una statuaria modella di nome Maria, assistita dalla stessa agenzia di management di Dayane (la Benegas Management, ndr). Chi la spunterà tra le due?”. Di certo c’è che al momento l’ex attrice siciliana si è presa una bella ‘cotta’ per l’amica, con la quale qualche giorno fa si è sfogata parlando del fidanzato Giuliano. (Continua a leggere dopo la foto)









“Il dover trovarmi a lottare con lui che mi dirà tutte le cose che non sono andate bene, mi fa salire l’ansia. Io voglio essere leggera nella mia vita. Mi fa sentire più sua figlia che compagna, mi tratta come una bambina, con lui che mi deve dare delle direttive. Mi viene ansia per il dovermi trovare a lottare con lui che magari mi dirà: ‘Questo non è andato bene’ e siccome io adesso voglio essere leggera nella mia vita, ho paura di trovarmi con lui che mi dice: ‘Hai fatto male’. Io vorrei una persona che mi dicesse: ‘Hai fatto tutto quello che ti sentivi? Benissimo, sono contento per te’. Al di là di tutto, lì starà il mio cambiamento, nel dirgli: ‘Non sono più quella di prima, se ho preso una direzione, se ho fatto una scelta, se ho detto qualsiasi cosa è perché lo sentivo’. Questa è la cosa più importante”.

