“Ecco dove mi avete già visto”. Striscia la notizia, è la stessa velina Shaila a raccontare quel dettaglio curiosissimo sul suo passato: “Questa non è la mia prima esperienza in tv…”. E chi l’avrebbe mai detto!

Shaila Gatta è al top: la velina di Striscia la Notizia ha raccontato il suo passato ad Amici nella 14esima edizione prima di finire sul bancone del tg satirico di Antonio Ricci. “A 16 anni ho lasciato la mia città per trasferirmi a Roma e sono entrata in tv dalla porta principale. Maria De Filippi è stata come una seconda mamma”, ha raccontato al settimanale Nuovo Tv rinfrescando la memoria a chi non ricordava il suo esordio su Canale 5. La ballerina, nata ad Aversa, non ha nascosto la malinconia: “Negli anni lontana da casa mi è mancato il calore della mia famiglia, un vuoto che non potrò mai colmare”.

E ancora: “Per fortuna, però, ho due genitori straordinari che mi hanno sempre fatto sentire la loro presenza”. Ma Shaila è fortunata anche in amore e del suo compagno Leonardo Blanchard non può che parlare bene: “La gelosia non fa parte di noi”. “Credo sia un’opportunità importante per crescere come artista e per far conoscere la nostra arte a milioni di telespettatori. Sarà un percorso impegnativo, ma sono sicura che mi divertirò e imparerò molto. Striscia me la ricordo fin da quando ero piccola”. (Continua a leggere dopo la foto)















Poi dice: “Allora mi piacevano soprattutto il Gabibbo, le rubriche Fatti e rifatti e I nuovi mostri”, ha esordito Shaila Gatta dopo aver scoperto di essere diventata velina di Striscia la notizia al fianco di Mikaela Neaze Silva, come riporta il sito ufficiale del programma satirico. “Poi sono cresciuta e ho continuato a seguire Striscia la notizia perché affronta anche temi seri con uno stile abbastanza leggero”. (Continua a leggere dopo la foto)























E ancora: “Negli ultimi anni mi hanno colpito soprattutto le inchieste sulla Terra dei fuochi, relative allo scandalo dei rifiuti che è una grande piaga della mia terra”, ha poi concluso Shaila Gatta senza nascondere l’entusiasmo. Shaila Gatta è nata ad Aversa (Caserta) il 6 agosto 1996, sotto il segno del Leone, è alta 170 centimetri per 55 chilogrammi. (Continua a leggere dopo la foto)



Si tratta di una velina diversa dagli standard del passato: la sua particolare ed unica bellezza è caratterizzata da un fisico che pare quasi scolpito nel marmo, ogni suo piccolo muscolo risulta disegnato alla perfezione. A soli 10 anni si è innamorata del ballo, infatti, a 16 si è trasferita a Roma per studiare danza moderna. Molti la ricorderanno come concorrente di Amici 2015, allora era 18enne.

Ti potrebbe anche interessare: “I miei polmoni…”. Carlo Conti, la confessione sulla sua salute dopo il Covid: “Ho dolori…”