È accaduto durante l’ultima messa in onda di Casa Chi. Signorini ha deciso di rivelare un episodio riguardante un vippone del Grande Fratello Vip 5. Ciò che è accaduto risulta davvero gravissimo e tira in ballo uno degli inquilini attuali della Casa del GF Vip nonché il suo partner, ma facciamo un passo indietro.

Sappiamo benissimo che per la popolarità qualcuno farebbe proprio di tutto, probabilmente anche vendersi la madre. Ebbene, è proprio questo il caso del vippone smascherato da Alfonso signorini durante l'ultima puntata di Casa chi. Ma per apire bene bisogna indagare le sue parole…





























“C’è qualcuno nella casa di adesso che a mia domanda diretta durante il provino: ‘Se entri nella casa del Grande Fratello con la fidanzata come ti comporti?‘ la sua risposta è stata ‘Ma io se entro neanche me la ricordo più, me la sfancu*o e non mi ricordo neanche più di lei’. E adesso è nella casa a fare i cuoricini”. Nel momento in cui Gabriele Parpiglia, in collegamento, gli ha domandato se fosse lo stesso concorrente che durante il provino avrebbe detto “fra la fidanzata ed il Grande Fratello preferisco il Grande Fratello”, Alfonso Signorini si è messo a ridere e ha preferito non rispondere. Chiaro come il sole che il giornalista intendesse, ovviamente, Andrea Zelletta, così affermato chiaramente durante una puntata di Casa Chi dello scorso settembre. (Continua dopo le foto)









“Su Zelletta a me è arrivata una voce che non so se corrisponde al vero, ma pare che quando è stato provinato gli sia stato chiesto ‘Ma fra il Grande Fratello e la tua fidanzata chi preferisci?’ e lui ha risposto ‘il Grande Fratello’. Magari lo manderanno in onda o magari mi sbaglio io. Questa risposta ovviamente, se fosse vera, gli apre un mondo”.

Alfonso Signorini alludeva a Zelletta, e su questo non ci piove, considerato poi che ad oggi in casa ci sono solo sei inquilini uomini, fra cui due gay (Tommaso Zorzi e Giacomo Urtis), tre single (Pierpaolo Pretelli, Mario Ermito, Andrea Zenga) ed un fidanzato (Andrea Zelletta).

