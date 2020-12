“I miei polmoni…”. Carlo Conti, la confessione sulla sua salute dopo il Covid: “Ho dolori…”

Presto partirà la nuova edizione di Affari Tuoi riveduta e corretta, si può dire, al fine di poter andare in onda dalle 20.30 alle 22.30 il sabato (si parte il 26 dicembre). Al settimanale DiPiù Tv Carlo Conti ha confidato: “Ho ancora un po’ di dolori e di stanchezza. Non mi sento ancora al cento per cento”. Carlo Conti conta di rimettersi in maniera perfetta al fine di condurre un programma che conta di far vincere molti soldi alle coppie partecipanti che vogliono sposarsi nonostante il periodo particolare in cui si vive da quando il covid ha devastato l’esistenza.

E proprio sui giorni in ospedale, trascorsi al Careggi di Firenze, il toscano ha rivelato dei dettali inediti spiegando senza troppo girarci attorno che il "virus stava per attaccare i polmoni". Fortunatamente, racconta sempre Conti, "i medici lo hanno fermato in tempo". Le confessioni del presentatore sono arrivate lungo le colonne del magazine Oggi.















Al magazine Oggi ha quindi narrato come festeggerà il Natale. A tavola saranno in cinque: la consorte, il loro frutto d'amore Matteo e i suoi suoceri. "I miei purtroppo non ci sono più", ha ricordato, aggiungendo che solitamente il 25 dicembre lo trascorre in compagnia anche di una sua cara zia di Livorno. Quest'anno però non sarà possibile a causa delle restrizioni per contenere la pandemia. Dunque niente prelibato caciucco preparato dalla zia, come da tradizione a casa Conti. Sarà per il prossimo anno.















Carlo Conti a partire dal 26 dicembre sarà in onda per 7 puntate con una nuova versione del celebre 'gioco dei pacchi' che s'intitolerà Affari Tuoi (Viva gli Sposi!). In queste ore c'è stata la conferenza stampa e come si apprende da TvBlog il popolare conduttore toscano, ha fornito delle anticipazioni sulla trasmissione elencando le novità e spiegando più nel dettaglio che cosa succederà nelle varie puntate.











Carlo Conti, inoltre, tra le varie domande ha risposto anche su cosa pensa della sfida con Maria De Filippi e C’è posta per te, che riparte sabato 9 gennaio 2021: “La concorrenza con Maria De Filippi? Già è successo con La Corrida e Amici… C’è spazio per tutti”.

