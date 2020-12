GF Vip, irruzione col megafono fuori dalla casa. Stefania Orlando perde il controllo: cosa è successo

Tra Samantha e Stefania non corre buon sangue e questa mattina hanno dato prova di non riuscire a sostenere una convivenza pacifica. Tutto è iniziato qualche settimana fa quando a Samantha è stato chiesto di scegliere chi tra gli inquilini non meritava l’immunità e la scelta della showgirl è ricaduta su Stefania.

Da quel momento le due inquiline hanno vissuto cercando di evitarsi ma questa mattina, durante le solite mansioni di routine, Stefania ha ripreso la sua compagna di avventura invitandola a rispettare le regole della Casa. È bastata una divergenza su come si lavano le teglie a innescare una feroce lite davanti agli occhi sbigottiti degli altri inquilini della casa. Lite che poi si protrae nelle ore successive. La mattinata nella Casa più spiata d'Italia prosegue con i preparativi per il pranzo e Stefania, notando alcuni bicchieri ad asciugare dentro le teglie del forno, richiama Samantha per chiarire alcune regole della cucina.















"Scusami ma le teglie servono per cucinare, usiamo i teli per asciugare i piatti" esclama Stefania mentre Samantha, infastidita dall'appunto della coinquilina, risponde: "Quando lavo io faccio come voglio, si asciugano le teglie". I toni si fanno sempre più accesi e Stefania ribatte: "Evidentemente non ci senti se continui a dire sta stronz***. Sai che c'è? Forse devi abbassare la cresta perché in questa casa sei entrata anche un po' troppo".















Dopo la feroce lite Samantha De Grenet ha pronunciato frasi molto pesanti contro l'inquilina: "Ho un figlio a casa che mi guarda, non faccio i giochini di questa psicopatica. La uccido, cacciatemi pure". Ma fuori dalla casa una fan ha messo in guardia la Orlando spolerandole le frasi choc pronunciate dalla De Grenet. "Stefania stai attenta. Samantha ha detto che sei una psicopatica. Subito una squalifica", ha urlato la fan. "Ma ti offendi perché ho detto a Tommy che la sua amica è una pazza? Ma smettila. Psicopatica? Effettivamente non so se questo l'ho detto o meno", ha detto la De Grenet. Ma la Orlando, ribattezzata dal web 'Queen Stefy', l'ha asfaltata.









Stefania Orlando vs Samantha De Grenet: “mi hai dato un po’ di sale, però sappi che io non offendo e tu continui ad offendere. Ti alzi perché non reggi la discussione!”#GFVIP pic.twitter.com/LFWTwNrQx2 — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) December 22, 2020

“Dirmi che sono pazza e psicopatica è un’offesa. Invece io ti ho detto che sei entrata a gamba tesa, questa è un’opinione, è diverso. – ha detto la Orlando – Se dico che entri a gamba tesa non ti offendo, se tu dici che sono psicopatica mi stai offendendo. Non chiedere opinioni agli altri per metterli in difficoltà. Stiamo parlando io e te, tu non reggi il discorso e te ne vai, perché vuoi avere sempre ragione. La cresta la devi abbassare un pochino, capito tesoro? Io non vado in giro ad offenderti. Detto questo non mi destabilizzi, anzi mi hai dato un po’ di sale. Poi non cercare conforto negli altri, vedi la differenza? – ha concluso – Io non chiedo agli altri”.

