“È una psicopatica, la uccido”. GF Vip, la frase violentissima di Samantha De Grenet. Fan senza parole: “Squalifica immediata!”

Parole dure quelle usate da Samantha de Grenet per definire la sua “carissima” amica Stefania Orlando. Ieri sera, alcuni fan del Grande Fratello Vip hanno urlato da fuori alla Casa un messaggio per Stefania Orlando. I sostenitori le hanno rivelato che Samantha de Grenet l’ha definita una “psicopatica”. Ma andiamo con ordine. Ieri sera, Stefania Orlando ha nominato Samantha de Grenet, che non l’ha presa affatto bene. Le due poi avrebbero discusso anche per una teglia.

Samantha, allora, si è sfogata con gli altri coinquilini: “Ho un figlio a casa che mi guarda, non faccio i giochini di questa psicopatica”. E a stretto giro, l’insulto choc è stato riferito alla diretta interessata da alcuni fan fuori alla Casa. Stefania Orlando, sentito il messaggio, ha commentato ironica: “Sto cercando la vastità…”. Immediati i commenti dei follower su Twitter: “Stefy the queen, insegnaci ad asfaltare la vita”. Poi, Stefania si è sfogata con Tommaso Zorzi che le ha riferito: “A me Samantha ha detto che ho un’amica pazza”. (Continua a leggere dopo la foto)















Pochi minuti fa, l’Orlando ha cercato un confronto con Samantha che però non è andato a buon fine. Tanto che Samantha de Grenet parlando con Sonia ha detto: “La uccido, cacciatemi pure”. I fan chiedono la squalifica immediata con l’hashtag #fuorisamantha. Il Gf prenderà provvedimenti? (Continua a leggere dopo la foto)















Solo qualche ora prima un’altra lite durante i preparativi per il pranzo e Stefania, notando alcuni bicchieri ad asciugare dentro le teglie del forno, richiama Samantha per chiarire alcune regole della cucina. “Scusami ma le teglie servono per cucinare, usiamo i teli per asciugare i piatti” esclama Stefania con voce nervosa mentre Samantha, infastidita dall’appunto della coinquilina, risponde decisa: “Quando lavo io faccio come voglio, si asciugano le teglie”. (Continua a leggere dopo la foto)











I toni si fanno sempre più accesi e Stefania, sentendosi stuzzicata dalle affermazioni della showgirl, ribatte: “Evidentemente non ci senti se continui a dire sta stronz***. Sai che c’è? Forse devi abbassare la cresta perché in questa casa sei entrata anche un po’ troppo”.

