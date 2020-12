Era già circolata la voce nelle scorse ore, ma adesso c’è anche stato l’annuncio ufficiale di Alberto Matano che rattrista il pubblico. ‘La Vita in diretta’ è costretta a fermarsi e i telespettatori sentono già la mancanza. Durante l’ultimo appuntamento, andato in onda nel pomeriggio del 22 dicembre, il conduttore televisivo si è rivolto verso le telecamere, comunicando la triste notizia. Proprio dopo l’ultimo stacco pubblicitario, il presentatore Rai ha voluto salutare tutti in vista delle festività.

Ha innanzitutto voluto dire grazie a tutti coloro che sono intervenuti, ovvero Bruno Vespa, Emma D’Aquino e Roberto Poletti. Successivamente ha quindi affermato: “Quella di domani sarà l’ultima puntata prima di Natale”. Dunque, giovedì e venerdì non vedremo all’opera il bravissimo conduttore. Tutti speravano ci potesse essere un’eccezione, invece occorrerà lasciare spazio ad altri programmi. Ma è stato anche comunicato il giorno di ritorno di Matano on studio. (Continua dopo la foto)















Lunedì 28 dicembre rivedremo al lavoro Matano e la sua squadra a partire dalle ore 17.05. Non ci sarà però ‘Il Paradiso delle Signore’, come vi abbiamo anticipato in un altro nostro articolo. Al posto della soap opera ci sarà la nuova edizione di ‘Dreams Road’. Il film ‘Con amore Babbo Natale’ sostituirà ‘La Vita in diretta’ il 25 dicembre, mentre il giorno prima, ovvero la vigilia, ci sarà uno spettacolo dello Zecchino d’Oro e ‘L’Eredità’, che in via eccezionale inizierà alle ore 18. (Continua dopo la foto)















Secondo Tv blog infatti non è escluso un tentativo della Rai di provare ‘La Vita in Diretta’, in edizione in serale. Pare, comunque, che non ci siano ancora indiscrezioni a conferma di questa ipotesi. Alberto Matano, comunque, grazie al duro lavoro svolto in questi mesi, potrebbe comunque guadagnarsi uno spazio maggiore sulla rete ammiraglia della televisione di Stato. Dunque, potrebbe raddoppiare. I suoi ascolti, come riportato da Tv Blog, sono superiori di più di un punto di share. (Continua dopo la foto)









In una delle ultime puntate è stata presente la bravissima conduttrice televisiva Andrea Delogu, che insieme a Marcello Masi ha presentato ‘La Vita in diretta Estate’. Si è accorto di una cosa e Matano si è rivolto così in diretta alla Delogu: “Che stavi facendo con le scarpe, scusa? Cosa stava succedendo?”. La donna era intenta a fare infatti qualcosa con le dita sotto la suola dei suoi stivali. “Stavo staccando un pezzo di etichetta sotto, perché sono nuove”.

“Io ero a pezzi…”. Mara Venier e Maria De Filippi, il retroscena mai raccontato. Zia Mara esce allo scoperto