Mara Venier e Maria De Filippi, due regine della televisione italiana, si raccontano in un’intervista doppia al settimanale Oggi e ne escono fuori delle belle. Le due presentatrici sono grandi amiche e hanno anche collaborato: chi non ricorda le bellissime edizioni di “Tu si que vales” in cui Maria De Filippi era ‘padrona di casa’ mentre Mara ha iniziato come giudice di puntata, per poi ricoprire il ruolo di giudice ‘popolare’, una sorta di portavoce del pubblico.

Tra Mara e Maria c’è grandissima stima, come confermano anche le parole che la presentatrice di Domenica In utilizzò per salutare lo staff di Tu si que vales: “Mi mancherete amici miei… ma tanto… grazie a tutto il gruppo meraviglioso di ‘tu si que vales’… un grazie di cuore a Maria… un abbraccio”. Il lavoro, ovviamente, i ricordi, l’amicizia, ma anche il periodo caratterizzato dal Covid, sono tanti i temi trattati e non mancano le sorprese, vere chicche inedite. (Continua a leggere dopo la foto)















Naturalmente le due signore della tv hanno approfittato dell’intervista per scambiarsi gli auguri di buone feste, ma Mara Venier ha stupito tutti perché ha raccontato un episodio inedito che la dice lunga sul rapporto tra le due donne. “Maria mi ha aiutato in un momento drammatico della mia vita: mamma stava male e io ero a pezzi”. Ecco dunque come è nata l’amicizia e Mara non ha nascosto che in un momento in cui anche la Rai l’aveva abbandonata, lei è riuscita a superare il delicato momento grazie a Maria. (Continua a leggere dopo la foto)















Dal canto suo Maria De Filippi ringrazia e descrive così l’amica: “Mara è rassicurante, positiva, rasserenante, sa dare importanza alle cose vere”. Poi Maria fa una rivelazione, nonostante le numerose dichiarazioni dell’amica sul desiderio di abbandonare Domenica In: “Lo dice ogni anno. Pensa ‘Chi me lo fa fare?’. Però dopo un po’ che sta col nipotino capisce che c’è dell’altro, com’è giusto che sia. Perché tutti noi vogliamo fare qualcos’altro e lavorare nel contempo. Ma Mara non deve smettere di fare ‘Domenica in’. Si diverte troppo”. (Continua a leggere dopo la foto)









Staremo a vedere se alla fine Mara resterà al timone di uno dei programmi più amati della Rai. Di sicuro la Venier ha già affermato che il suo desiderio di lasciare il programma deriva dal grande impegno richiesto e dal poco tempo a disposizione da dedicare al marito Nicola e ai nipotini. D’altronde la stessa Mara aveva affermato: “Quando la Rai mi ha lasciata a casa. Non ho mai fatto dichiarazioni sul malessere che ho avuto. Possono togliermi i programmi, ma non l’affetto della gente. Avevo accusato il colpo anche perché in quel periodo mia madre era gravemente malata. Per fortuna è arrivata Maria (De Filippi, ndr) come una ventata d’aria”.

