“Sai cosa sei?”. Urla contro Giulia Salemi, blitz fuori dalla casa del GF Vip. Pretelli perde la testa e risponde

Pierpaolo Pretelli è no dei protagonisti assoluti di questa edizione di Grande Fratello Vip. La sua amicizia speciale con Elisabetta Gregoraci ha tenuto banco fino a quando l’ex moglie di Flavio Briatore ha deciso di uscire dalla casa per trascorrere le festività insieme al figlio Nathan Falco.

L’ex velino di Striscia la notizia è entrato nel cuore dei suoi compagni d’avventura e non solo, grazie al suo carattere genuino e una purezza d’animo non comune ha conquistato i telespettatori del reality show condotto da Alfonso Signorini. Dopo l’uscita di Elisabetta e la sorpresa dell’ex compagna Ariadna Romero, Pierpaolo si è mostrato molto fragile. (Continua a leggere dopo la foto)















Ma forse le cose stanno decisamente cambiando, perché negli ultimi tempi il vippone è stato spesso in compagnia dell’influencer Giulia Salemi, con la quale si è instaurato un bel rapporto di complicità. Se entrambi hanno sempre ammesso di provare solo una grande amicizia alcuni colleghi non sono del loro stesso parere. In particolare è stato Tommaso Zorzi, sempre molto attento e perspicace, ad aver notato una complicità che va ben oltre ad un rapporto amichevole. (Continua a leggere dopo la foto)















Ma c’è qualcuno che non ha apprezzato la complicità tra i due. Si tratta di alcuni fan di Elisabetta Gregoraci, che hanno sempre sperato di vedere i due insieme fuori dalla casa del Grande Fratello Vip. E questa mattina, una di queste, fuori dalla casa ha inveito contro Giulia Salemi: “Sai cosa sei? Tu sei una sfascia coppie”, ha gridato la fan fuori dalle mura di Cinecittà.

Pierpaolo Pretelli interviene immediatamente rispondendo, e spiazzando tutti: “Qui non c’è nessuna coppia e non c’è nessuna sfascia coppie!”. Giulia Salemi non l’ha presa bene e sfogandosi con Rosalinda ha lanciato una sorta di sfida: “Perché fanno queste cose? Se sei fan di Pier dovresti essere ben felice che lui è tranquillo, è sereno, mi cerca, mi abbraccia, io ci sono sempre. Due anni fa io soffrivo. Adesso a spregio farei il contrario. Adesso lo limono“. (Continua a leggere dopo la foto)









Urla fuori dalla casa: “GIULIA SEI UNA SFASCIA COPPIE”

Pierpaolo: “QUI NON CE NESSUNA SFASCIA COPPIE”❤️ #gfvip #prelemi pic.twitter.com/wJYFWIeDZX — giuly BigSister 💝✈️🚨 (@BigSister777) December 22, 2020

#PRELEMI “siete fan di Pierpaolo, sarei felice che Pierpaolo è felice, è sereno, si diverte che mi abbraccia, che mi cerca, che ci sono sempre” AMORE🥺🥺 pic.twitter.com/AsZqOaLFmV — 🌱 (@lovingprelemi) December 22, 2020

#PRELEMI “ti posso dire una cosa? Per me sarebbe più semplice evitare, anche il solo fatto di cercarti. Ma io perché devo evitare, di cosa? Se mi va di fare una cosa, io la faccio, non mi faccio condizionare” 🥺🖤 pic.twitter.com/HOcSyRiccN — 🌱 (@lovingprelemi) December 22, 2020

“Scusa Giuly, ti posso dire una cosa? Per me sarebbe più semplice evitare, in generale. Parlo anche del fatto di cercarti. Ma io perché devo evitare, di cosa? – ha detto Pierpaolo Pretelli – Se mi va di fare una cosa, io la faccio, non mi faccio condizionare. Elisabetta ha detto che spera che io torni con la madre di mio figlio. Alfonso le ha proprio chiesto e lei ha risposto questa cosa. Quindi di cosa stiamo parlando? Non c’è nessuna coppia”.

