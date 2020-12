Nella giornata di oggi, martedì 22 dicembre, è andato in onda il daytime di ‘Amici 20’ prima della pausa natalizia. Ci si è soffermati sull’ultima parte della puntata di sabato scorso. Colui che doveva esibirsi per restare nella scuola o essere eliminato è stato Tommaso, che ha danzato in compagnia dell’allieva di Lorella Cuccarini, Rosa Di Grazia. La ragazza è stata selezionata da Alessandra Celentano esclusivamente per rimanere ferma durante l’intera esibizione. E sono scoppiate polemiche.

Da quando ha iniziato l’avventura nel programma condotto da Maria De Filippi, Rosa è stata bollata dalla nipote dell’artista Adriano Celentano semplicemente come una bella ragazza, che però non ha altre caratteristiche tecniche importanti. Questa scelta ha fatto imbestialire Lorella, che non è riuscita a rimanere in silenzio davanti a questa situazione. Non è la prima volta che le due insegnanti di ballo si battibecchino, ma stavolta l’ex conduttrice de ‘La Vita in diretta’ ha perso le staffe. (Continua dopo la foto)















La decisione della Celentano è stata giudicata così da Lorella: “Una scelta mortificante. Ti ringrazio perché attraverso questa mortificazione Rosa sta tirando fuori la sua fame di vita e di sogni”. La Cuccarini ha poi aggiunto: “Ho respirato molto ed ho contato fino ad un milione”. Ha provato quindi a mantenere la pazienza, ma quelle immagini “mortificanti” l’hanno costretta a intervenire. Contro Alessandra si sono schierati praticamente tutti, anche gli altri protagonisti della trasmissione. (Continua dopo la foto)















Il collega che si occupa di canto, Rudy Zerbi, ha contestato quella decisione della donna. E anche Maria De Filippi ha ormai quasi perso le speranze nei confronti della maestra di danza: “Va sempre peggio”. Chissà cosa potrà succedere da qui fino al serale, ma se queste sono le premesse in futuro si preannunciano scontri durissimi tra gli insegnanti. Una cosa è certa: Lorella e la Celentano non si sopportano praticamente già più e il tutto potrebbe andare a peggiorare. (Continua dopo la foto)









Sabato scorso la De Filippi ha comunicato la novità del regolamento: tutti i professori avranno la possibilità di giustificare i ragazzi. Un cambiamento molto importante nella storia della trasmissione. Il sabato prima la padrona di casa ha fatto una rivelazione inedita su Arisa: “Quella signora venne a fare il provino ad Amici. E qualcuno non la fece entrare perché decise che non era telegenica. Non è che si è arresa perché non la fecero entrare ad Amici”.

“Ora basta, dico tutto”. La furia di Tommaso Zorzi al GF Vip. Contro Dayane Mello