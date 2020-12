“Ora basta, dico tutto”. La furia di Tommaso Zorzi al GF Vip. Contro Dayane Mello

Tommaso Zorzi è uno dei protagonisti indiscussi del Grande Fratello Vip. Amatissimo dal pubblico in molti, addirittura, lo danno già per vincitore, anche se ovviamente è troppo presto per dirlo. Soprattutto, all’interno della Casa le dinamiche tra i coinquilini non sono mai prevedibili e riservano sempre delle sorprese. Ora, poi, che l’influencer milanese è rimasto orfano sia dell’amico Francesco Oppini sia di Cristiano Malgioglio, con il quale si era creato un legame particolare, le cose potrebbero cambiare.

Intanto la stanchezza inizia a farsi sentire e lo stesso Tommaso, dopo aver dichiarato di voler abbandonare il reality, ora ci ha ripensato, ma è chiaro che l'entusiasmo iniziale potrebbe essere svanito. Inoltre il rapporto con qualcuno degli altri concorrenti non è esattamente idilliaco. Prendiamo ad esempio la modella brasiliana Dayane Mello. Un carattere forte, a volte spigoloso, con il quale Zorzi è entrato in contrasto in più di un'occasione.















Tra Tommaso Zorzi e Dayane Mello c'è della ruggine. Per la terza volta la modella ha nominato l'influencer e stavolta Zorzi è esploso. Secondo Tommy Dayane stavolta ha esagerato: "Mi ha nominato per tre volte di fila, due forse ok, ma tre no. Mi dà fastidio questa roba, perché io l'ho sempre lasciata fare. Ogni persona che è mia amica qua dentro c'è una clip con lei che diceva che queste persone vogliono qualcosa da me".















Tommaso è evidentemente infastidito dall'atteggiamento di Dayane e non comprende perché la modella si comporta in questo modo con lui. Dopo la terza nomina di seguito il ragazzo milanese è scoppiato: "Non ha mai accettato l'opzione che una persona è mia amica perché gli sto simpatico e io non le ho mai detto un ca**o, adesso gliele dico tutte". Si preannuncia un faccia a faccia piuttosto ruvido tra i due.









Altra situazione che non va giù a Tommaso è il comportamento di Dayane Mello con i nuovi arrivati: “Ma poi questa cosa che fa con i nuovi arrivati è stupenda, lo fa ogni volta. Arriva, li prende e li risucchia. Ti ricordi quando è arrivato Giacomo, Cristiano, Filippo. In questi rapporti non tira mai dentro Rosalinda, li tiene sempre suoi”. Che ci sia una strategia dietro tutto ciò?Non lo sappiamo ma è chiaro che Tommaso e Dayane non si sopportano e se fino ad oggi non c’è stato uno scontro evidente, forse, è stato solo per un caso fortuito.

