Antonella Elia non è sicuramente dolce con le parole e molto spesso ha insultato pesantemente alcune concorrenti del ‘Grande Fratello Vip’. La sua uscita più celebre è stata sicuramente quella su Elisabetta Gregoraci, definita una ‘gatta in calore’ per i suoi atteggiamenti nella Casa con Pierpaolo Pretelli. L’opinionista del reality show ha sempre qualcosa da ridire su quasi tutte le protagonista del programma Mediaset e questo suo comportamento non piace a tutti. Ed ecco arrivare per lei critiche.

Prima di soffermarci su chi ha contestato il suo modus operandi, bisogna comunque anche dire che la showgirl ha vissuto momenti delicati della sua vita: “Il mio rimpianto più grande? Un aborto a 26 anni. Non ne ho mai parlato, ma è ora di liberarmi di questo peso. Non volevo crescere un bimbo con un uomo con cui non avrei costruito nulla. Volevo essere libera e ora quella voglia di libertà mi si è ritorta contro. Mi sento incompleta”. Ma torniamo all’attualità e al ‘GF Vip’. (Continua dopo la foto)















Queste sue bordate contro le vippone hanno fatto storcere il naso ad uno dei conduttori televisivi più noti in Italia, Maurizio Costanzo. Il marito di Maria De Filippi ci è andato giù pesante: “Incomprensibili, malgrado evidentemente studiate, invettive”. Non riesce davvero a comprendere quindi perché la donna sia così ‘cattiva’ nei confronti delle gieffine. Ha riferito tutto in una sua intervista a ‘Libero Quotidiano’, dove ha aggiunto che i suoi attacchi sono davvero privi di senso. (Continua dopo la foto)















Costanzo ha affermato ancora: “Si è specializzata diventando invettivologa”. Nella puntata del 21 dicembre, Antonella Elia si è intromessa durante lo scontro tra Maria Teresa Ruta e Samantha De Grenet. L’opinionista del reality show ha deciso di prendere le difense della Ruta perché, a suo modo di pensare, la De Grenet è entrata troppo aggressiva nella Casa. Dopo la separazione con Pietro Delle Piane, la critica di Maurizio Costanzo si aggiunge ad un periodo nero per la showgirl. (Continua dopo la foto)









In passato, Maurizio Costanzo si era scagliato contro la Gregoraci e Giulia Salemi: “Quanto a lungo dobbiamo sentire la Salemi e la Gregoraci che discutono di Briatore? Potrebbero tornare al mercato tutte e due: ‘Comprate ste cipolle…'”. E ancora: “‘Guardate che finocchi’”. Il suo intento era quello di fare un paragone con un venditore ambulante che vende ad alta voce i propri prodotti all’interno di un mercato.

