“Dove non c’è da lavorare mi candido sempre”. Isola dei famosi, spunta il nome. La soffiata fa ‘volare’ i fan

Mediaset ha già pronto il post Grande Fratello Vip. E si tratta sempre di un reality, in particolare L’Isola dei famosi. Inizierà sicuramente dopo febbraio, quando il GF Vip sarà definitivamente concluso. Al timone ci sarà sicuramente Ilary Blasi dopo giorni in cui le voci su una sua possibile sostituzione si sono accavallate. E, invece, la scelta è ricaduta su di lei.

Se il nome della conduttrice è certo, c'è ancora nebbia fitta per ciò che riguarda i partecipanti. L'ultimo nome riguarda quello di un ex gieffino: Enrico Contarin. In molti lo ricorderanno perché è stato uno dei concorrenti più divertenti e simpatici del Grande Fratello 16 targato Barbara D'Urso. Ai microfoni di Francesco Fredella su Rtl 102.5 il ragazzo si è proposto: "Sicuramente l'Isola dei Famosi sarebbe l'avventura che più mi si addice".















Enrico Contarin ha partecipato all'edizione numero 16 del GF quella condotta da Barbara D'Urso. Il ragazzo veneto è riuscito a conquistare i telespettatori salendo sul secondo gradino del podio: quell'anno a trionfare fu Martina Nasoni, al terzo posto si classificò Gianmarco Onestini, il fratello di Luca. Ora Contarin si dice pronto per una nuova avventura all'Isola dei famosi: ""Dove non c'è da lavorare mi candido sempre".















E intanto, sul web si parla del totonomi di Vip che dovrebbero mettersi in gioco: tra questi spicca anche il nome di Giorgio Manetti, ex fidanzato di Gemma Galgani. Dopo la fine della relazione con Gemma Galgani, Giorgio ha scelto di chiudere la sua esperienza con la trasmissione di Maria De Filippi e ha deciso di voltare pagina. E dopo un periodo di assenza dal piccolo schermo, appare pronto al grande rientro, questa volta nelle vesti di naufrago.









Oltre a quello di Giorgio Manetti, un altro nome proveniente dal programma di Maria De Filippi potrebbe sbarcare sull’Isola. Tra i nuovi naufraghi, infatti, potrebbe esserci anche il giovane Nicola Vivarelli che si fece notare a Uomini e Donne per il suo flirt sempre con Gemma. E nel caso in cui la trattativa dovesse andare a buon fine si ritroverebbero insieme a vivere la medesima esperienza proprio i due ex fidanzati della dama torinese.

