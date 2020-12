“È negata come te…”. ‘È sempre mezzogiorno’, scivolone di Antonella Clerici. La battuta gela l’ospite

Antonella Clerici è tornata in tv col botto. Gli ultimi anni non sono stati facili per la conduttrice, sia a livello di ascolti che a livello “occupazionale” con un lungo periodo di stop dal piccolo schermo. L’ex direttrice di Rai 1 Teresa De Santis, infatti, l’aveva lasciata in disparte, ma è bastato l’arrivo di Stefano Coletta, attuale direttore di rete, per far tornare la mitica Antonellina.

È sempre mezzogiorno, programma che sostituisce La prova del cuoco, sta fidelizzando il pubblico, con ascolti in crescita e The Voice Senior, concluso domenica sera con la vittoria di Erminio Sinni, ha ottenuto ottimi ascolti per cinque sere, appassionando il pubblico a casa e battendo la concorrenza del Grande Fratello Vip. Insomma, Antonella Clerici è tornata col botto, diverte, fa divertire, ottiene ottimi risultati e quando deve affrontare piccoli imprevisti della diretta riesce sempre a uscirne fuori con un sorriso, come quando a causa dei problemi di connessione l'ospitata di Giovanni Muciaccia, volto storico del programma Rai Art Attack, è saltata.















"Non c'è la solita videochiamata? Che strano, abbiamo qualche problema, che peccato, ci tenevo molto a farvelo vedere. La tecnologia ci abbandona sempre nei momenti meno opportuni", ha detto una Clerici sconsolata per il mancato collegamento con Muciaccia, che invece ha commentato ironicamente: "Non siamo riusciti a collegarci, siamo impazziti".















Ospite nella puntata andata in onda martedì 22 dicembre Cristina D'Avena. La regina delle sigle dei cartoni animati ha confessato di non essere particolarmente avvezza ai fornelli dando via a una battuta di Antonellina, che ha colto la palla al balzo per prendere in giro la sorella: "Lo sa fare anche mia sorella, che in cucina è negata come te!", ha detto commentando la cantante che si apprestava a preparare il tiramisù. Tra le risate, c'è stato spazio anche per la carriera di Cristina D'Avena.









La cantante ha rivelato di aver lasciato la facoltà di Medicina a pochi esami dalla laurea: “Sono un medico mancato […] Se a volte penso di conseguire la laurea? Si, lo faccio”. Con l’occasione ha ricordato ai telespettatori gli appuntamenti di giovedì e venerdì su Rai1, in coppia con Paolo Belli, con gli tradizionali spettacoli di Natale legati allo Zecchino d’oro. “Giovedì andremo in onda alle 17.00, mentre venerdì saremo in video dalle 9.30 […] Sono molto contenta, per me è un vero e proprio ritorno a casa”.

