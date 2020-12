Elisabetta Gregoraci brilla in studio al GF Vip. Ma ecco quanto costa questo abito

Non c’è “dopo puntata” del GF Vip senza che i look delle protagoniste vengano passati allo scanner. E, non ce ne vogliano le altre vippone, ma anche se da settimane è fuori dalla Casa Elisabetta Gregoraci continua a attirare maggiori attenzioni. Per la diretta che inaugura la settimana di Natale, tuttavia, anche le concorrenti si sono vestite a festa. Giulia Salemi, per esempio, ha puntato tutto sul rosso fuoco proprio come Alfonso Signorini.

L’influencer ha optato per un delizioso abito a “pacco regalo” corto, tutto a balze e fermato in vita da un fiocchetto rosa a contrasto. Il mini dress ha conquistato subito il popolo del web che, come ogni volta, l’ha presto “scovato”. Si tratta di un abito di Teen Idol e costa 299 euro. Le scarpe color nude, invece, sono firmate Casadei e hanno un valore di 575 euro. (Continua dopo la foto)















Rosalinda Cannavò ha scelto il total black e, altra chicca subito scovata dai telespettatori più attenti, ha indossato un vestito già sfoggiato da Elisabetta Gregoraci. Nel dettaglio, l’attrice che ha ammesso di essersi scambiata dei messaggi col nuovo arrivato nella Casa Mario Ermito ha indossato un mini dress firmato Le Twins che Eli aveva già sfoggiato nella Casa ma in versione argento. (Continua dopo la foto)















Arriviamo ora a Elisabetta Gregoraci che in diretta si è collegata di nuovo con Pierpaolo Pretelli per parlare della sua ex Ariadna Romero: “Il loro è stato un momento bellissimo – ha detto Elisabetta riferendosi all’incontro fuori la Casa tra i due ex – Posso dire che quello dell’altra volta è stato un momento molto bello. Mi è piaciuta molto questa vostra complicità. Ho scritto un messaggio a lei. Siete una bellissima famiglia e siete molto fortunati, questo è quello che conta. A me piacerebbe rivederli insieme, tutti e tre”. (Continua dopo foto e post)











Per la diretta di questo GF Vip pre natalizio Eli ha di nuovo scelto di vestire Elisabetta Franchi. Brillava in studio con quell’abito corto dorato a frange e con le scarpe ovviamente abbinate. Ancora una volta grazie a Manuel Di Gioia che su Twitter ha pubblicato l’outfit completo sappiamo anche tutti i prezzi che, come immaginerete, non sono proprio alla portata di tutte le tasche. Il vestito costa infatti 799 euro, mentre le scarpe 550 euro.

