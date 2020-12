“Stai mentendo!”. GF Vip, lo scontro si fa rovente tra Maria Teresa e Samantha De Grenet. E succede davvero di tutto

Samantha De Grenet, sin dal suo ingresso al GF Vip, ha rappresentato un elemento rumoroso all’interno della casa, soprattutto a causa della sua forte personalità. Una delle concorrenti che più sembra aver da ridire sulla presenza della De Grenet, è Maria Teresa Ruta, considerata da tutti un po’ come la governante della casa del GF Vip. Dopo alcuni scontri relativi a delle incomprensioni tra loro in settimana, Alfonso Signorini ha ritenuto necessario aprire il collegamento in puntata per far dialogare le due.

In particolare a parlare è stata Samantha De Grenet, che reputa ambiguo l'atteggiamento di Maria Teresa, ed infatti ha dichiarato: "Invece di parlare direttamente con una persona, si vengono a scoprire cose in puntata e sentire cose che non ho mai detto". Maria Teresa Ruta ha ammesso di aver reagito male alla questione delle pulizie portata in auge da Samantha e Filippo Nardi, ma ha anche spiegato di aver sentito spesso la De Grenet alzare i toni.















Samantha De Grenet non ha digerito queste parole e si è scagliata ancora contro Maria Teresa Ruta: "Stai mentendo, stai mentendo un'altra volta Maria Teresa". Maria Teresa Ruta ha preso non benissimo l'ironia della De Grenet e di Nardi, e sin da subito ha avuto da ridire, in particolare modo sfogandosi in confessionale.















Altro motivo di astio tra Samantha De Grenet e Maria Teresa Ruta è relativo alla squalifica di Filippo Nardi dopo che quest'ultimo aveva rivolto commenti poco gloriosi alla Ruta, con Samantha che ha rimproverato a Maria Teresa di non aver detto niente a Filippo non dandogli occasione di scusarsi. La discussione tra Samantha De Grenet e Maria Teresa Ruta al GF Vip si è avvalsa anche dei commenti degli opinionisti Pupo e Antonella Elia, nonché dei concorrenti, in particolare Stefania Orlando.











La prima a prender parola in merito è stata proprio la ‘vippona’, che ha dichiarato: “Ci sta che Maria Teresa si sia sentita defraudata del suo ruolo di governante nella casa, ma voglio farle i complimenti perché è sempre a disposizione di tutto e di tutti e tutti possono contare su di lei“.

