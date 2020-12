Filippo Nardi è stato squalificato dal ‘Grande Fratello Vip’ per le sue frasi da censura contro Maria Teresa Ruta in particolare. Dopo essere stato cacciato dal reality show di Alfonso Signorini, il nobile ha postato un messaggio su Instagram: “Mi scuso pubblicamente per qualsiasi frase che ha offeso la sensibilità pubblica, la mia ironia, è sempre stato borderline e accetto di aver esagerato in alcuni momenti. Peccato, mi stavo divertendo molto. Buon Natale a tutti”. Ma non è tutto.

A corredo del post ha però pubblicato sul suo profilo un messaggio di un suo fan, che ha considerato ingiusta la sua eliminazione. E a fianco al post sono anche stati riportati gli hashtag #falsi e #ipocriti. Queste le motivazioni dell’eliminazione: “Ha pronunciato in modo reiterato delle frasi molto offensive verso le donne della casa. In particolare verso Maria Teresa Ruta, ma anche verso le altre vip”. Nelle ultime ore è spuntata fuori una rivelazione bomba nei suoi confronti. (Continua dopo la foto)















A parlare è un ex concorrente del ‘GF’, ovvero Salvo Veneziano, il quale ha accusato di una cosa grave l’ex vippone. Salvo è intervenuto a ‘Non succederà più’, in onda su Radio Radio. Ha svelato che Nardi ci provò con sua moglie a ‘Buona Domenica’: “Siamo usciti, ci siamo riuniti e siamo andati in un ristorante a Roma tutti insieme. Lui mi era seduto di fronte e accanto a me c’era mia moglie. Lui la conosceva. Finiamo di cenare, siamo davanti alla porta del ristorante e io ero davanti a Filippo”. (Continua dopo la foto)















Veneziano ha aggiunto: “Mi sono spostato due metri e lui si avvicina quasi viso a viso a mia moglie e gli va a dire di nuovo: ‘Ma scusa, in che camera sei? Dai, perché stanotte non dormi con me’?”. Una rivelazione davvero incredibile. Poi si è soffermato anche su Francesco Oppini: “Ha detto parole pesantissime, ma è stato giustificato dal pensiero di Alfonso Signorini che gli ha detto, e lì mi sono molto offeso, ‘no ma ti conosciamo, sappiamo che sei un bravo ragazzo e che ti comporti bene'”. (Continua dopo la foto)









Inoltre, ha anche criticato aspramente le due amiche Dayane Mello ed Adua Del Vesco, sempre più vicine nell’ultimo periodo, a tal punto da far pensare che stiano per andare oltre l’amicizia: “Si stanno inventando qualsiasi cosa per far parlare di loro. Si vede da lontano che è una cosa organizzata da loro e finta perché si capiscono solamente da uno sguardo”.

“È ora di liberarmi di questo peso”. Antonella Elia, una ferita ancora aperta: il dramma mai confessato prima