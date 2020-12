L’ultima puntata dell’anno di “Detto Fatto” è andata in onda oggi, lunedì 21 dicembre. È stata l’occasione per proporre ovviamente i consueti appuntamenti con le rubriche e i tutorial classici del programma di Rai 2. Ma è stato anche un momento per salutarsi, scambiarsi gli auguri e, per qualcuno, fare importanti confessioni. In particolare Jonathan Kashanian ha sorpreso tutti con dichiarazioni inattese.

Il vincitore del Grande Fratello del 2004 ha infatti svelato che entrambi i suoi genitori sono stati colpiti, nei mesi scorsi, dal Covid in maniera piuttosto grave. Una rivelazione che ha lasciato tutti di stucco, compresa la conduttrice Bianca Guaccero, visibilmente scossa. La malattia dei suoi affetti più cari ha sconvolto Jonathan sia, ovviamente, per la preoccupazione per la salute dei suoi sia perché così l'opinionista si è potuto rendere conto degli effetti del coronavirus sui contagiati.















Dopo settimane di paura, fortunatamente, i suoi genitori sono guariti e Jonathan Kashanian ha potuto tirare un sospiro di sollievo. Sarà comunque impossibile, per lui, dimenticare l'accaduto: "Il covid dei miei genitori mi ha distrutto" ha ammesso il 39enne israeliano naturalizzato italiano. Jonathan ha raccontato questi difficili momenti in uno stato di comprensibile commozione e non è riuscito a trattenere le lacrime.















Il racconto della malattia dei genitori è stato davvero molto toccante: "Vedere mamma e papà che se ne vanno su una barella e che hanno paura come dei bambini e tu non puoi fare niente mi ha veramente distrutto" ha detto Jonathan. Lo stesso opinionista si è poi soffermato su alcuni dettagli: ha raccontato che entrambi i genitori hanno sofferto di problemi respiratori, come del resto la stragrande maggioranza delle persone colpite dal Covid.









Dopo essere stati ricoverati in ospedale i genitori di Jonathan sono riusciti a sconfiggere il virus, una brutta avventura con epilogo positivo. Oggi entrambi sono negativi al tampone, ma per molti la battaglia continua e così Bianca Guaccero ha voluto inviare un messaggio di vicinanza e solidarietà a tutti i malati di coronavirus. Jonathan è riuscito a raccontare tutto anche perché l’esito della malattia non è stato fatale. A questo punto non resta che attendere le nuove puntate di Detto Fatto che saranno trasmesse a gennaio 2021.

