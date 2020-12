Jasmine Carrisi come una principessa a The Voice Senior: quanto costa il suo abito rosa

Anche The Voice Senior è finito e ha un suo vincitore: è Erminio Sinni, il cantautore di origini toscane che nel 1993 aveva partecipato al Festival di Sanremo piazzandosi quinto con la canzone “L’Amore vero”. La finale di questa prima edizione del talent dedicato agli over 60 è andata in onda domenica 20 dicembre. Sul palco l’amatissima Antonella Clerici, affiancata da una giuria di eccezione che ha saputo entrare nel cuore del pubblico.

Ovvero Gigi D'Alessio, Loredana Berté, Clementino e la coppia Al Bano–Jasmine Carrisi. Proprio quest'ultima, primogenita del Leone di Cellino e di Loredana Lecciso ha attirato maggiori attenzioni. Diciannove anni, dopo aver lanciato il suo primo singolo la scorsa estate, Jasmine ha anche debuttato da protagonista in tv. E ha fatto centro.















Per tutta la durata dello show papà e figlia hanno fatto emozionare. "Abbiamo visto crescere un bel rapporto genitoriale", ha sottolineato la conduttrice introducendo una clip a loro dedicata in cui Al Bano, con gli occhi lucidi, racconta la grande emozione per aver vissuto questa esperienza insieme alla sua "piccola". "Da un altro essere umano non smetterai mai di imparare, nemmeno se si tratta di tuo figlio", ha detto.















"Sto scoprendo cose che non credevo e ci siamo avvicinati molto. Sta facendo bene i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo, la studio più di quanto possa immaginare, sono un papà fortunato". Anche Jasmine è sembrata commossa mentre parlava di questa avventura. Il dettaglio che è saltato all'occhio di chi ha seguito tutte le puntate? Il cambio di stile della bella Jasmine.











Dalla prima sera abbiamo visto la figlia di Al Bano e Loredana con giacche di pelle, colori fluo e pantaloni cargo. Per la finale, invece, cambio radicale: Jasmine ha optato per un look da principessa e scelto mini abito di tulle rosa ricoperto di mini ruches con un corpetto smanicato dalla scollatura profonda, la gonna corta e a balze e un nastro rosso intorno al punto vita. Firmato Teen Idol, sul sito costa 399 euro. Sotto, un paio di sandali con il tacco a spillo di P.A.R.O.S.H. e sulle labbra un rossetto rosso fuoco. Non stava un amore?

