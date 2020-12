Nella serata del 20 dicembre è andata in scena l’ultima puntata di ‘The Voice Senior’, che ha visto trionfare più che meritatamente Erminio Sinni. Il programma condotto da Antonella Clerici ha avuto un successo oltre ogni più rosea aspettativa, non a caso al termine dello stesso è intervenuto anche il direttore di Rai 1 Coletta che si è complimentato con lei e con i giudici: i Carrisi, Loredana Berté, Clementino e Gigi D’Alessio, oltre che con i concorrenti in gara.

Nella giornata di lunedì 21 dicembre, la bravissima conduttrice televisiva si è invece fiondata sulla sua trasmissione 'È sempre mezzogiorno'. In passato vi abbiamo raccontato di urla di gioia ed entusiasmi da parte della donna, quando i telespettatori sono stati in grado di vincere premi importanti. Stavolta però si è registrato un imprevisto, che l'ha messa in difficoltà ed imbarazzo. C'è stato infatti un problema e non ha potuto mostrare ciò che aveva in mente. Vediamo di cosa si tratta.















Come ben sappiamo, l'emergenza sanitaria legata alla pandemia non permette di avere tutti gli ospiti in studio. Quindi, spesso e volentieri si ricorre alla tecnologia e alle videochiamate per effettuare dei collegamenti. Ma qualcosa è andato storto e la Clerici non ha potuto ascoltare le parole di Giovanni Muciaccia. L'hanno avvisata che il tutto era completamente saltato e ha dovuto rinunciare a questa conversazione. Le parole della presentatrice Rai sono state eloquenti.















Antonella ha preso la parola e ha dichiarato: "Non c'è la solita videochiamata? Che strano, abbiamo qualche problema, che peccato, ci tenevo molto a farvelo vedere". Saltata l'ospitata con Muciaccio, è stata costretta a proseguire da sola prima della risoluzione del problema. Successivamente la conduttrice è riuscita a parlare telefonicamente: "La tecnologia ci abbandona sempre nei momenti meno opportuni". Muciaccia ha invece aggiunto: "Non siamo riusciti a collegarci, siamo impazziti".









In una precedente puntata il numero di foglie del bonsai è stato indovinato dalla signora Rosa, che si aggiudica così il consistente premio del programma di Rai1. Antonella Clerici, conosciuta e amata dal pubblico per la sua spontaneità, non poteva che accompagnare la vincitrice con affermazioni che hanno saputo trasmettere la gioia del momento: “Aspetta che mi siedo perché ho un mancamento”.

