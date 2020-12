“E mica sono parac**a come te!”. Stefania Orlando, qui finisce male: tutta “colpa” degli autori del GF Vip

Nella casa del Grande Fratello Vip sale la tensione. Soprattutto tra Stefania Orlando e Samantha De Grenet. Tutto è accaduto dopo la richiesta del GF ai ‘vipponi’ di esprimere una loro opinione sui quattro nuovi ingressi all’interno della casa, in particolare Carlotta Dell’Isola, Mario Ermito, Andrea Zenga e Cecilia Capriotti.

Sono stati consegnati loro dei cartoncini in cui hanno scritto questi giudizi.

Un momento che doveva essere tranquillo e che, invece, si trasformato in motivo di scontro tra le due concorrenti. Per capire bene cosa è successo bisogna andare nel dettaglio: Samantha De Grenet ha detto di aver buttato là delle motivazioni così a caso. Una rivelazione che non è piaciuta per niente a Stefania Orlando che non le ha mandate a dire e ha ribattuto: “Come se votassi Tommy perché cammina meglio di me sui tacchi…” (Continua dopo la foto)















La discussione è proseguita: Samantha De Grenet ha replicato: “Non mi devi mica copiare le idee…” Ed ecco che Stefania Orlando del GF Vip ha mostrato le unghie, rispondendole per le rime: “E mica sono parac**a come te!”. Come se non bastasse la Orlando ne ha parlato in giardino con Giacomo Urtis, Andrea Zenga e Giulia Salemi e non ha fatto mistero di essere pronta a litigare con Samantha De Grenet: “Alla terza volta…Poi vedi…Io aspetto comunque…”. (Continua dopo la foto)















A questo punto c’è attesa per la puntata di lunedì 21 dicembre per capire se Alfonso Signorini riprenderà questa discussione e metterà di fronte una contro l’altra Stefania Orlando e Samantha De Grenet per provare a chiarire la questione. Non solo: c’è grande curiosità per vedere se saranno riprese le parole di Samantha con cui difendeva Filippo Nardi dopo la squalifica. Sin dal primo momento la più dispiaciuta di questa eliminazione è stata sicuramente Samantha De Grenet, che con Filippo Nardi aveva instaurato un bel rapporto. (Continua dopo la foto)









Dopo averlo salutato praticamente in lacrime, Samantha è tornata in salotto con gli altri e ha provato a difenderlo in ogni modo possibile. La De Grenet si è anche scagliata contro Maria Teresa accusandola di non aver risposto adeguatamente a Nardi nel momento delle battute offensive. “Potevi frenarlo”, ha detto a Maria Teresa perché a suo avviso in questo modo lui si sarebbe potuto rendere conto. L’atteggiamento di Samantha ha scatenato i social e in molti hanno chiesto la sua di esplusione.

