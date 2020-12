“Ecco tutta la verità”. Selvaggia Roma rivede il padre che l’abbandonò ma è subito colpo di scena: cosa è successo in diretta

Selvaggia Roma, l’incontro che tutti aspettavano. Dopo il vortice di polemiche in seguito alle affermazioni di Chiofalo, finalmente il pubblico italiano ha avuto modo di assistere alla scena più emozionante. Protagonisti Selvaggia Roma e il padre. Come è stato reso noto a tutti, infatti, la Roma avrebbe affermato di non vedere il padre da diversi anni.

Direttamente dalla Tunisia e dopo tanto tempo trascorso in silenzio, finalmente il padre di Selvaggia Roma ha deciso di vedere la figlia. Ma l'uomo nega di essere scomparso dalla vita dell' ex concorrente di Temptation Island. Eppure, Selvaggia Roma non si è trattenuta ed è entrata nel dettaglio di questo rapporto molto traumatico, che l'avrebbe fatta pensare persino al suicidio quando era piccola.















Ma secondo quanto affermato di recente dall'ex fidanzato della Roma, Francesco Chiofalo, nello studio di Barbara D'Urso, tutto questo non sarebbe vero. Secondo Lenticchio infatti, l'ex fidanzata "Dice bugie!", sulla base di quanto affermato dalla stessa Roma: "Mio padre quando avevo 15 anni mi ha abbandonata". Tutti sembrano andare contro la verità di Selvaggia. Anche il padre avrebbe seguito quanto detto da Chiofalo: "Non è così, non è andata così e la madre lo sa più di lei. Quello che faccio io per lei, forse non se ne rende conto, ma io soffro di più di lei.















E aggiunge: "Adesso ci sono pure i fratelli, magari io organizzo per vederci, mangiare qualcosa insieme e all'ultimo momento lei mi fa 'papà guarda che ho da fare' o magari va a lavorare. Io non posso fare niente, mi dispiace anche per me stesso". Ma vedersi, occhi dentro gli occhi, ha permesso il chiarimento: "Dopo i 15 anni non ti ho più visto, non ci sei mai stato come una presenza fissa di un padre. Non ci siamo mai più visti e lo sai che ci sono stata male", ha detto la Roma. La risposta del padre è stata immediata.









“Chiariamo questa cosa, perché a me ha dato fastidio, la gente parla, tua nonna c’è rimasta male. Addirittura io ti ho abbandonato? Cinque anni fa ti ho portato con me in Tunisia, ti ricordi? Poi tu sei voluta tornare a Roma, non ho capito che avevi. Poi ci siamo visti con tua sorella e tuo fratello a Roma, abbiamo parlato e da quella volta non ti ho visto più, io ti chiamo e tu a volte nemmeno mi rispondi”. La risposta della figlia? “Ogni volta che ci vedevamo avevi sempre il tempo al polso, non siamo mai stati una giornata insieme, abbiamo sempre discusso papà. A volte non ti rispondevo apposta, perché io ci stavo male, non ce la facevo”. E il padre: “Nessuno è perfetto in questo mondo, sbagliamo tutti, lo sai il carattere mio come è fatto. Anche con tua madre ne ho parlato e le ho chiesto ma com’è che tua figlia fa così? Io sono fatto così, purtroppo. Tu mi conosci bene no? C’è sempre stata una scintilla tra me e te. Poi dire mio padre mi ha abbandonato dopo 15 anni, non è vero, non è così. Secondo me stai esagerando un po’ troppo con me”.

