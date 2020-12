Al GF Vip le sorprese sono praticamente all’ordine del giorno e questa volta il colpo di scena arriva da uno dei concorrenti “anziani”. Sì, perché come è ormai arci noto questa quinta edizione, iniziata a settembre scorso, è stata prolungata fino a febbraio 2021. La notizia è sicuramente stata gradita dal pubblico più affezionato al reality, ma non ha destato molta positività in Casa.

Per giorni gli umori dei vipponi sono stati altalenanti e alla fine Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini hanno deciso di lasciare il gioco. Certo, sono usciti di scena due grandi protagonisti ma nelle ultime settimane sono arrivati i rinforzi. Uno, per la verità, è già stato “fatto fuori”. Nella diretta di venerdì scorso, infatti, Filippo Nardi è stato squalificato ma nella stessa sera hanno fatto il loro ingresso altri quattro vip. (Continua dopo la foto)















Nelle ultime ore, come anticipavamo, una rivelazione che ha sorpreso molti, nella Casa e fuori. I vipponi stavano chiacchierando in giardino, quando Tommaso Zorzi ha sgancia una bomba sul passato sentimentale con Giulia Salemi: “In amicizia, è amore. Eravamo piccoli e inesperti. Era 5 anni fa poi”, ha detto scatenando la curiosità di tutti. “È una delle esperienze che mi ha segnato… perché tutti gli altri rispetto a Tommaso erano il nulla”, ha aggiunto Giulia. (Continua dopo la foto)















Sonia Lorenzini è stata scettica sin da subito, mentre Dayane Mello è sembrata più convinta. “Vi lasciamo così con il dubbio. Alla prossima puntata…”, hanno concluso i due influencer con un sorriso malizioso. Poi è arrivata Cecilia Capriotti che, avendo perso il filo del discorso, ha chiesto a Tommaso cosa si fosse persa: “Ho fatto l’amore con Giulia Salemi”, la sua risposta. Ma la showgirl non ci ha creduto. (Continua dopo foto e post)









Tommaso e Giulia rivelano di aver fatto puffi puffi bau bau insieme in passato #GFVIP pic.twitter.com/86MXZ7p3ZV — Il Grande Flagello (@grande_flagello) December 19, 2020



“No, perché nei vostri sguardi non ricordate cose sessuali. Giulia, tu l’hai corrotto e ti sei approfittata del suo corpicino acerbo”, ha risposto Cecilia. “Amore non hai letto bene”, la replica di Tommaso. Pronta anche la risposta della Salemi: “Prendici nella serata giusta… e leggi tutto quello che vuoi dai nostri sguardi. Io ero acerba, lui quello esperto”. Più tardi Dayane Mello ha chiesto a Giulia la verità sulla storia raccontata in giardino: “È successo qualcosa sì o no? Sii chiara!?”. Seppur lasciando qualche dubbio, l’influencer ha risposto che lei e Zorzi si sono scambiati solo baci e tenerezze, ma niente di più.

