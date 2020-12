Mancano poche ore alla nuova puntata del ‘Grande Fratello Vip’, l’ultima prima dell’arrivo del Natale. Non a caso Alfonso Signorini e la produzione hanno pensato bene di organizzare una mini festa con la presenza di Arisa ed Alberto Urso, che entreranno nella Casa per deliziare i concorrenti con la loro fantastica musica. C’è però una vippona che sta vivendo momenti molto delicati ed è Adua Del Vesco. La quale ha ammesso di avere dei dubbi in merito ad un aspetto della sua vita.

Il suo umore è molto basso e lo scoramento lo sta facendo da padrone. Per l’attrice siciliana questa sua esperienza nel reality show è stata sicuramente già importante, visto che è riuscita a toccare argomenti privatissimi riguardanti i suoi problemi alimentari e anche professionali. Finalmente è riuscita a sfogarsi e a rivelare che le sue relazioni sentimentali con Garko e Morra non erano state veritiere. Adesso, Rosalinda ha voluto sfogarsi definitivamente con la modella Dayane. (Continua dopo la foto)















La bellissima ragazza è fidanzata da moltissimo tempo con Giuliano Condorelli, ma ora sembra stia mettendo in discussione del tutto la sua relazione sentimentale. Tenuto conto che tutto questo coincide con un ulteriore avvicinamento tra lei e la Mello, il pubblico ritiene molto plausibile che tra le due gieffine possa crearsi un affiatamento tale che possa andare oltre l’amicizia. La Del Vesco ha comunque spiegato nei dettagli perché ha dei dubbi sulla sua dolce metà. (Continua dopo la foto)















Adua ha quindi riferito a Dayane: “Il dover trovarmi a lottare con lui che mi dirà tutte le cose che non sono andate bene, mi fa salire l’ansia. Io voglio essere leggera nella mia vita. Mi fa sentire più sua figlia che compagna, mi tratta come una bambina, con lui che mi deve dare delle direttive. Mi viene ansia per il dovermi trovare a lottare con lui che magari mi dirà: ‘Questo non è andato bene’ e siccome io adesso voglio essere leggera nella mia vita, ho paura di trovarmi con lui che mi dice: ‘Hai fatto male’. Io vorrei una persona che mi dicesse: ‘Hai fatto tutto quello che ti sentivi? Benissimo, sono contento per te’. Al di là di tutto, lì starà il mio cambiamento, nel dirgli: ‘Non sono più quella di prima, se ho preso una direzione, se ho fatto una scelta, se ho detto qualsiasi cosa è perché lo sentivo’. Questa è la cosa più importante”. Questo suo dissidio interiore è nato proprio quando la redazione le ha consegnato alcune immagini di Giuliano. Sonia Lorenzini le ha anche consigliato di scrivere una lettera per buttare tutto fuori. (Continua dopo la foto)









Alcuni giorni fa Adua Del Vesco aveva avuto un duro scontro proprio con la modella brasiliana: “Mi sono rotta le p***. Questi sono i miei sentimenti, io sono vera e non so giocare a questo gioco”. Poi, Rosalinda era scoppiata a piangere. Dayane si era sfogata con Sonia Lorenzini: «È un mese e mezzo che piange». Su Twitter, i fan delle rosmello si erano divise. C’è chi difendeva Rosalinda e chi Dayane.

“Prima di lei stava con Sabrina Ferilli”. Cecilia Capriotti, chi è l’ex famoso della gieffina