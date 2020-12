È il trionfatore assoluto della prima edizione di The Voice Senior: Erminio Sinni. Lo ha proclamato la conduttrice Antonella Clerici e la sua coach, Loredana Berté, che da sempre ha creduto in lui è esplosa in un urlo liberatorio. Sul podio poi si sono posizionati i due artisti di Gigi D’Alessio al secondo posto Elena Ferretti ed al terzo Marco Guerzoni.

Antonella Clerici ha annunciato che Sinni si esibirà nel capodanno di Amadeus e che ciò è un modo per avere anche una maggiore visibilità. La vittoria di Erminio Sinni ha sorpreso la sua coach Loredana Bertè che non si aspettava di vincere la prima edizione del The Voice degli over. La cantante dopo la vittoria ha esclamato entusiasta: “Non ti mollo, non ti libererai di me”. (Continua dopo la foto)















Erminio Sinni è un cantautore toscano noto per la sua collaborazione con tanti artisti come Riccardo Cocciante e Paola Turci. In occasione della prima puntata ha portato sul palco “A mano a mano” di Cocciante e tutti e 4 i giudici si sono girati. Si è ricordato di lui gelo. Quindi Gigi D’Alessio che ha rievocato il suo passato: “Lui è molto noto nella Roma e la Napoli bene per una canzone molto famosa”. Parlava di “E tu davanti a me”, che è famosissima, un “cult” nei locali sin dai primi anni 2000 e quando Sinni l’ha intonata gli hanno fatto tutti i complimenti. (Continua dopo la foto)















A quel punto è iniziato il corteggiamento della giuria per convincere Erminio Sinni a entrare nelle rispettive squadre e alla fine lui finisce per prediligere Loredana Bertè, spiegando poi di averlo fatto anche perché in passato ha avuto “l’onore di fare i cori per Mimì”, riferendosi ovviamente a Mia Martini. Sinni ha anche raccontato di aver contratto il Covid durante l’estate: “Ho scritto anche una canzone per ringraziare queste persone, non conosco le loro facce ma gli sono grato. Voglio andare sul palco a cantare e rinascere”, le sue parole (Continua dopo la foto)









Insomma per Erminio Sinni non è stata la prima volta in tv davanti alle telecamere. Aveva partecipato al Festival di Sanremo nel 1993 posizionandosi quinto con la canzone L’Amore vero, senza eccezionale successo. Ora si è ripreso tutto gli interessi andando a vincere la prima edizione di The Voice Senior. Sinni si era così caricato con un post su Facebook: “Stasera ci saranno i folli sognatori che non si arrendono mai, i Don Chisciotte, gli Icaro del 2000. Noi abbiamo già vinto dal momento che siamo entrati in questa trasmissione, abbiamo preso un pochino di fiducia nonostante il periodo che stiamo vivendo. Stasera vincerà la SPERANZA chiunque arriverà primo di noi. Grazie di questo bellissimo sogno”. In fondo ha avuto ragione lui.

