Momento alti e bassi per Stefano De Martino. Lo scorso mese i vertici di Viale Mazzini hanno deciso di mettere in stand by Made in Sud, puntando su altri nuovi progetti. E Dagospia aveva spiegato il perché della sua cancellazione: ci sarebbero stati dei problemi con i conduttori, Stefano De Martino e Fatima Trotta.

Ma Stefano De Martino non resterà a spasso il prossimo anno, perché tra poco cominceranno le registrazioni di “Tutto può succedere”, show che dovrebbe andare in onda, pandemia e slittamenti permettendo, nella prossima primavera. Insomma, a breve De Martino, un po’ come è accaduto nello scorso lockdown, farà il pendolare tra Milano, dove il ballerino abita, e Napoli, dove, invece, si trovano gli studi di registrazione Rai della trasmissione. (Continua a leggere dopo la foto)















Poi l’amore, con la recente paparazzata insieme alla modella Mariacarla Boscono. Come spiegava il magazine di Alfonso Signorini sembrava che i due fossero tornati a Milano, nella casa del ballerino, dopo un weekend d’amore trascorso in un resort in Trentino Alto Adige, ma pochi giorni fa la modella è stata fotografata insieme al suo ex, Guido Senia, in atteggiamenti molto intimi. (Continua a leggere dopo la foto)















Domenica 20 dicembre il ballerino è stato ospite di Mara Venier insieme al comico Biagio Izzo e zia Mara è stata protagonista di una clamorosa gaffe. I due entrano in studio per leggere una letterina indirizzata a Babbo Natale: “Esimio Babbo Natale, ti scrivo al plurale perché siamo due bambini a scrivere. Io ho 31 anni e sono un conduttore meno famoso di Mara Venier e Pippo Baudo, con me c’è il mio amichetto Biagio, pure lui ha 31 anni ma li ha già compiuti 2 volte, lui fa l’attore ma sicuramente non lo conosci perché è molto meno famoso. Io sono buono ma penso ci debba essere pari opportunità per i bambini buoni e diversamente buoni”, spiega De Martino.

Poi i due si sono trasformati in zampognari e hanno intonato ”Tu scendi dalle stelle”, un siparietto molto criticato sui social con commenti al veleno. “Fare i pagliacci sulle note di Tu scendi dalle stelle, non c’è limite all’indecenza… Meritate vi venga tolto il Natale a vita!”. (Continua a leggere dopo la foto)









E ancora: “Se tratti il pubblico come fosse una massa di idioti, lo aiuti a diventare così”. “Prima l’eccellenza con Zucchero poi il fondo con un ex ballerino di Amici, sopravvalutato e che si sente chissà chi, non fa ridere ed è imbarazzante”, “Cantando normalmente facevano più bella figura e Mara che dice ‘è finita sta lettera?’. Ho detto tutto”.

La conduttrice è stata protagonista anche di una gaffe. Dopo aver ascoltato la letterina a Babbo Natale, zia Mara si è lasciata scappare un: ““Sei proprio un figlio di buona donna“, lasciando lo studio e lo stesso De Martino in imbarazzo.

