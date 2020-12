“Ma ti ricordi che hai fatto?!”. GF Vip, Filippo Nardi si scaglia contro Antonella Elia: “Che fai, due pesi e due misure?”. E sul web succede il finimondo

Antonella Elia, attacco a distanza con Filippo Nardi. Per la nota Antonellina non si discute: il comportamento di Nardi al Grande Fratello Vip non permette di chiudere un occhio. Via libero allo scontro a distanza e tutto durante un’intervista rilasciata a Verissimo. Silvia Toffanin ne ha sentito di belle. Scopriamo nel dettaglio come sono andate le cose.

Non avrebbe avuto un buon atteggiamento il Nardi nei confronti di Maria Teresa Ruta, ma non solo. Per la Elia il conte del GF Vip avrebbe sbagliato nei riguardi di tutte le donne. Lo spiega proprio nello studio di Silvia Toffanin senza troppi giri di parole: “Ci vogliono una bassezza culturale e umana inenarrabile per dire quello che ha detto. Trovo sia disgustoso fare dell’ironia di così bassa lega”. (Continua a leggere dopo la foto).















E aggiunge: “Quello di cui lui ha parlato è inqualificabile”, ha fatto sapere Antonella Elia a Verissimo. Non è tardata ad arrivare via Instagram la replica dell’ormai ex concorrente del Gf Vip”. Poi tira in ballo un utente che ha preso le difese del conte: “Come può questa signora giudicare Filippo Nardi quando in diretta tv insultava Elisabetta Gregoraci etichettandola “cagna in calore2? Due pesi due misure”. (Continua a leggere dopo la foto).















Ma per il conte tutto questo si risolverebbe semplicemente con una giustificazione: puro humor. Poi le scuse, ma per Filippo la questione potrebbe anche chiudersi lì. E non è la prima volta che Filippo Nardi finisce nel mirino delle polemiche. Infatti tutti ricorderanno quando si è ritirato dopo aver minacciato duramente gli autori per la mancanza di sigarette. Di tutta risposta al suo posto Flavio Montrucchio non solo ha fatto il suo ingresso in casa, ma ha anche vinto. (Continua a leggere dopo le foto).









Una possibilità giocata decisamente male per il conte, che proprio davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip poteva rifarsi di tutti questi anni di polemiche che hanno gravato sulle sue spalle. Ma la storia si ripete e il conte sembra essere rimasto molto affezionato ai polveroni e alle cadute di stile che hanno indignato tutti. Per contratto Filippo non potrà più presenziare nello studio della trasmissione di Canale 5.

