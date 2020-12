Ormai lo sanno tutti, ad Arisa e Rudy Zerbi piace punzecchiarsi. E infatti i due giudici di Amici non perdono occasione per lanciarsi frecciatine più o meno velenose, battutine, allusioni, insomma si punzecchiano. Anche sabato la cantante e il critico sono stati protagonisti di un confronto. Dopo la prova di Raffaele, allievo di Arisa che è da poco entrata a far parte della giuria del programma di Maria De Filippi, Rudy Zerbi ha espresso una sua particolare perplessità.

"Quando canti alcune cose sembri Mango – ha affermato Zerbu – in altre Mahmood e Marco Mengoni ma chi sei davvero?". Secondo il critico, insomma, Raffaele non ha un'identità ben precisa e questo sarebbe provocato da una sorta di indecisione e insicurezza. A questa critica Arisa ha risposto con una lunga spiegazione, ricca di dettagli, sul suo allievo. E il professor Zerbi non se l'è lasciata sfuggire: "Ora fai il solito pippone!".















A questa battutaccia del critico Arisa ha risposto prontamente con grande autoironia: "Mi chiamo Pippa, quello so fare". Parole che hanno lasciato tutti interdetti, poi, dopo qualche istante di silenzioso imbarazzo, la stessa Rosalba Pippa ha spiegato perché crede così tanto in Raffaele: "Il fatto che non ti arrivi questa cosa penso sia un problema tuo e credo che questo ragazzo sia sempre sé stesso, non lascia mai una nota al caso. Non ci servi tu per aiutarlo a crescere".















Tra i due c'erano già stati dei precedenti e forse, come si suol dire, chi disprezza compra. Tutto era nato quando Arisa aveva notato un cuore nel camerino di Rudy e aveva affermato che le piaceva. Zerbi ha deciso così di regalare il cuore ad Arisa che subito ha rivelato il fatto. Così Rudy è subito intervenuto: "No no no, attenzione… Mi ha regalato un cuore? Sei fidanzata!". Successivamente il giudice di Maria ha ripetuto: "No perché hai un fidanzato, poi mi viene a rigare la macchina".









Una frase che non è piaciuta per niente ad Arisa, la quale si è girata verso Rudy e ha esclamato, piuttosto irritata: “Io non ho il fidanzato proprio ufficialmente. Aspetta un attimo. Non dire le cose mie”. Quindi Zerbi si è reso conto di aver esagerato e ha chiesto scusa, chiarendo che non poteva sapere se Arisa avesse un fidanzato oppure no. Evidentemente, invece, il critico ha saputo tutto. E, anche se è stato costretto a fare retromarcia, ormai la frittata era fatta.

