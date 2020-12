Ha gettato tutti nello scompiglio la decisione di Tommaso Zorzi di lasciare la Casa del Grande Fratello Vip. L’influencer milanese ha iniziato ad impacchettare i suoi vestiti e dichiarato di voler abbandonare il reality. Il motivo? Dopo l’uscita dell’amico Francesco Oppini Zorzi sembrava essersi ripreso, ma evidentemente così non è. “A questo punto non ne posso più, sono psicologicamente pieno – ha confidato ai suoi amici – Sto facendo la valigia. Amore ti prego non facciamo dei drammi. Sono super contento, ma sono arrivato al limite”.

Zorzi, poi, ha spiegato: "Non è che voglio uscire per far festa, so che non posso. Però ho mia mamma, è il primo Natale senza la nonna. Sono sfinito davvero, mi sento nel pallone. Ho la testa che mi scoppia ragazzi sono serio". Una scelta che ha dell'incredibile, considerando il grande impatto di Tommy all'interno della casa e il grande seguito di pubblico ottenuto. Nelle ultime ore, però, la situazione sembra essere cambiata…















La decisione di Tommaso di abbandonare la Casa lo ha portato a confrontarsi con i coinquilini e a fare profonde riflessioni. Dopo aver preparato le valigie, così, Zorzi ha cambiato idea. "Se prima ragionavo solo per me – ha ammesso Tommy, parlando con la nuova arrivata Cecilia Capriotti – ora penso agli altri". "Sai perché non mollo? – ha proseguito Tommaso – Rimango per Alfonso, per tutti quelli che lavorano qui, per mia mamma, per il pubblico. Inizio a non ragionare più per quello che voglio io".















Tra le prime a reagire di fronte alla scelta di Tommaso di restare nella Casa è stata Stefania Orlando, con la quale l'influencer ha creato un bel rapporto di amicizia: "La vedi la mia felicità?" ha scherzato ma non troppo la showgirl. Poi Zorzi ha spiegato che a spingerlo a lasciare era stato un tweet della sorella Gaia: "Lei ha detto 'entrerei per metterlo in nomination', mi stava mettendo in guardia, fidatevi".









Stamattina mi sono svegliata, dopo cinque ore di sonno, con un mal di testa a allucinante (come tanti voi immagino). Però mi sono anche svegliata più fiera che mai di Tommaso, qualunque cosa voglia fare sarò sempre al suo fianco❤️ pic.twitter.com/E2hDZPDpAO — Gaia Zorzi (@zorzi_gaia) December 19, 2020

E così anche la sorella Gaia è intervenuta sulla questione: “Mi farò perdonare da Tommaso per questi tweet e l’impressione sbagliata che si sta facendo”. E dopo poche ore è arrivato un altro tweet, sempre di Gaia: “Stamattina mi sono svegliata, dopo cinque ore di sonno, con un mal di testa allucinante (come tanti voi immagino). Però mi sono anche svegliata più fiera che mai di Tommaso, qualunque cosa voglia fare sarò sempre al suo fianco”. E, a quanto pare, Tommaso ha deciso di rimanere nella Casa, per la gioia dei suoi numerosi fan.

