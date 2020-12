Dentro la Casa del Grande Fratello Vip si è appena conclusa la cena per salutare l’ingresso dei nuovi arrivati Cecilia Capriotti, Mario Ermito, Andrea Zenga e Carlotta Dell’Isola. Subito dopo i concorrenti si sono riuniti in giardino per scambiare quattro chiacchiere e conoscersi meglio. Poi Dayane Mello, Giacomo Urtis e Sonia Lorenzini, stimolati dai nuovi concorrenti, hanno stilato la classifica dei più belli.

Certo all’interno della Casa è difficile trovare vip ‘brutti’, si sa che la selezione in questo senso non è mai casuale. E così è una bella lotta tra i vari Pretelli, Zelletta e i nuovi arrivati. I tre vipponi che fanno la classifica, però, non la pensano allo stesso modo. Dayane e Giacomo sono non hanno dubbi e sono d’accordo, arrivando anche a giustificare la loro scelta. Sonia invece la pensa diversamente. (Continua a leggere dopo la foto)















I tre si appartano e in segreto stilano la loro classifica del più bello della Casa. La modella brasiliana è sicurissima: “Il più bello è Andrea” riferendosi a Zenga, figlio del grande portiere ex dell’Inter e della Nazionale. Poi Dayane spiega così la sua scelta: “Ha un fisico pazzesco, alto, muscoloso, è perfetto”. Successivamente tocca a Giacomo Urtis dare i giudizi e non lesina una frecciatina ad uno dei coinquilini: “Al primo posto Zenga, secondo posto Ermito e terzo posto Pierpaolo. Zelletta è ultimo, troppo modellino”. (Continua a leggere dopo la foto)















La pensa diversamente, invece, Sonia Lorenzini che infatti fa una classifica completamente diversa: “Andrea Zelletta è il più bello, poi Tommaso”. Intanto Giacomo continua a fare apprezzamenti sul modello e attore Mario Ermito: “Lui è stupendo, ha degli occhi…”. Sonia, però, non è d’accordo: “Mario è bellissimo, però non ci sa fare” le parole dell’influencer. Simpatico anche il siparietto che i tre vip mettono in scena. (Continua a leggere dopo la foto)









Giacomo Urtis dice a Sonia: “Devi deciderti, devi puntarne uno e come un segugio inseguirlo”. “Non mi piace nessuno” ribatte convinta Sonia. “Beata te!” interviene Dayane Mello. Poi dice la sua anche Giacomo, rivolgendosi alla modella brasiliana: “Com’è che tutti quelli che arrivavano ‘Come sei bello!’. Poi arriva un altro ragazzo, ‘Come sei bello!'”. Poi Sonia chiede: “Secondo te chi è il più bello”. Dayane risponde: “Andrea”. E Sonia: “Zelletta?”. “No – risponde Dayane – non è il mio stile, troppo magro”. E infatti si riferisce ad Andrea Zenga che, per il momento, si conquista la palma del più desiderato.

Colpo di scena in diretta, al GF Vip. Signorini in lacrime: “Non so come dirvelo…”