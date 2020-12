Altro interessante appuntamento con ‘Verissimo’, la trasmissione presentata da Silvia Toffanin. Nella puntata di sabato 19 dicembre la padrona di casa ha fatto un vero e proprio colpaccio, intervistando il grandissimo cantante Tiziano Ferro. L’artista ha parlato dei momenti più belli dal punto di vista professionale e personale, ma non ha potuto fare a meno di toccare un tema più che spinoso, che evidentemente l’ha segnato. Anche se fortunatamente oggi ne è uscito alla grande.

Quando si è soffermato sul marito Victor Allen, l’emozione lo ha travolto. Il suo desiderio sarebbe quello di adottare anche dei figli per completare del tutto la sua famiglia. Questo è dunque uno dei suoi obiettivi per il futuro. E il commento su questo aspetto della sua vita è stato: “La felicità esiste”. Impossibile non raccontare anche della sua omosessualità. Ha ammesso di non aver mai mentito su tutto questo, anche perché è una persona molto sincera e non sa raccontare balle. (Continua dopo la foto)















Quando la Toffanin l’ha interpellato su questo argomento, Ferro è stato chiarissimo: “Io non mento mai, al massimo ometto. Non so dire le bugie, perché poi le dimentico”. Il momento più doloroso è arrivato nel momento in cui ha rievocato una pagina oscura della sua vita. In passato è purtroppo finito nella dipendenza da alcol e non è stato assolutamente facile uscire da quell’incubo. A fargli notare gli errori che stava commettendo è stato il suo ex compagno, rivelatosi fondamentale. (Continua dopo la foto)















Le sue affermazioni al programma di Canale 5 sono state molto forti: “Si tratta di una dipendenza che si mimetizza. La verità è che non riuscivo a smettere. Non ho chiesto aiuto, ero terrorizzato”. Infatti, Silvia gli aveva domandando se comunque avesse chiesto supporto a qualcuno in particolare, ma questa dipendenza lo aveva quasi sopraffatto. Nonostante il buio, si è tirato fuori da quella bruttissima situazione e adesso è un uomo felice e un artista sempre più straordinario. (Continua dopo la foto)









In un’intervista rilasciata un po’ di tempo fa, Tiziano Ferro aveva anche rivelato: “Non sono mai stato il primo della classe, ero anonimo, non bello, per niente atletico, anzi grasso, timido, i ragazzi mi chiamavano ciccione, femminuccia, sfigato. Aspettavo che qualcuno intervenisse per difendermi, ma non succedeva mai. Vivevo perennemente frustrato, incazzato e anche umiliato. Poi ho cantato per la prima volta e il mondo è cambiato”.

