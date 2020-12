Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato di momenti difficili per Elisa Isoardi, dopo la fine della trasmissione ‘Ballando con le stelle’ che l’ha vista protagonista con Raimondo Todaro. Si era vociferato in passato dell’arrivo di una sua nuova trasmissione, che si chiama ‘Check Up’, che sarebbe dovuta partire nel gennaio 2021. Ma i vertici della Rai hanno cambiato totalmente opinione. A riferire la pessima notizia per la Isoardi era stato il sito ‘Dagospia’, che aveva spento i sogni del pubblico.

"In Rai sussurrano che la trasmissione, se mai si farà, sarà guidata da un divulgatore. Pare che la povera Elisa subisca un veto dell'amministratore delegato Salini, che non ha affatto gradito il finale di Ballando con le stelle. Non è stato gradito il fatto che lei e Raimondo Todaro siano usciti di scena sbattendo la porta, dopo non aver certo lasciato un segno positivo nelle puntate precedenti". Ora improvvisamente è cambiato tutto e il grande annuncio è arrivato proprio da lei.















La presentatrice della televisione pubblica italiana ha dato vita ad alcune storie, pubblicate sul suo profilo ufficiale Instagram. Si è immortalata mentre si sottoponeva al tampone per capire se fosse positiva o meno al coronavirus. Fortunatamente l'esito è stato negativo, dunque non è infetta dal Covid-19. A corredo del test ha però scritto un piccolo, ma significativo messaggio, che siamo certi avrà fatto sobbalzare dalla sedia migliaia di suoi fan. Vediamo cosa ha annunciato.















Elisa Isoardi ha infatti postato: "Ci vediamo presto in tv". E la domanda che tutti i suoi follower si sono posti è stata la seguente: tornerà alla guida di una trasmissione? Non è dato sapere se lei intendesse di aver avuto un'offerta ufficiale per la conduzione di un suo format. Non è infatti da escludere che possa essere stata contattata come ospite in un altro programma. Ma sono bastate queste cinque parole a far decollare il popolo della rete, che non vede l'ora di vederla all'opera.









A ‘Oggi è un altro giorno’, ospite insieme a sua madre Irma, la Isoardi aveva rivelato sulla donna: “Non mi ha mai detto che sono bella, mi diceva che ero particolare perché non crederci è giusto, si punta su altre cose. Noi non ci fermiamo sui convenevoli del genere, siamo molto più pratiche. Ma lei è sempre stata presente nei momenti che contavano, come ad esempio i concorsi”.

