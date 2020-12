Nella puntata di venerdì 18 dicembre del ‘Grande Fratello Vip’ sono entrati in scena altri quattro nuovi concorrenti: Andrea Zenga, Mario Ermito, Carlotta Dell’Isola e Cecilia Capriotti. Per quanto riguarda Ermito, sono già spuntate fuori alcune succulenti notizie sul suo passato con una delle vippone. In particolare, ha messaggiato per un bel po’ di tempo l’estate scorsa con Sonia Lorenzini, la quale però non ha mai ceduto alle sue avances. Infatti, non si sono mai incontrati.

Durante la diretta condotta da Alfonso Signorini, si è però verificato un episodio spiacevole con protagonista la Capriotti. Quest’ultima è stata criticata, più precisamente è stata fatta ironia pungente nei suoi confronti, da parte dei coinquilini Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. Alfonso Signorini le ha fatto credere che avrebbe iniziato la sua avventura nel cucurio. Invece non era così. Poi si è scoperto che gli insulti dell’influencer e della conduttrice erano frutto di una programmazione. (Continua dopo la foto)















L’influencer 25enne originario di Milano le aveva detto: “Com’è invecchiata male la Yespica”. E la Orlando aveva aggiunto: “Chi è? Ha un vestito dei cinesi. Poi con quei bracciali finti. Non è la Gregoraci, lo so, si capisce”. L’ex protagonista dell’Isola dei Famosi aveva commentato: “Alfonso, per carità, io me ne vado. Ma che cattiveria, me ne vado”. Signorini l’ha poi tranquillizzata: “Cecilia, come dice Malgy è falso. Era tutto uno scherzo, puoi entrare in casa”. Ma l’amica Justine Mattera non ha gradito. (Continua dopo la foto)















Nonostante si trattasse di uno scherzo organizzato all’insaputa di Cecilia, Mattera ha confessato di aver reagito male: “Lei è stata brava a prenderla con ironia, anche se io mi sono offesa per lei. Infatti è stata elegante e intelligente. Poi l’ho vista subito a suo agio, è già amata, ma cosa c’è da non amare in Cecilia? I gioielli sono veri, parola di Justine”. La cantante si è poi complimentata ancora con la nuova gieffina: “Lei è una bomba sexy comica dal cuore d’oro. Davvero una di noi”. (Continua dopo la foto)









Per quanto riguarda Mario Ermito e Sonia Lorenzini, il primo ha scritto in alcuni messaggi inviati all’ex tronista di UeD: “Viviamoci il presente. Daje Sonia, ci penso io a tirarti su di morale. Ho preso casa a Roma. Grande, con stanza ospiti. Se ti proponessi un weekend con calici di vino?”. Ma la donna non ha mai accettato l’invito.

