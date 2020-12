Non ci sono buone notizie per il conduttore televisivo Paolo Bonolis. Il pubblico lo aspetta con ansia, ma dovrà necessariamente pazientare ancora molto. La sua mancanza si fa sentire eccome e la sua sola presenza garantisce divertimento e tranquillità ai telespettatori, che in un momento così difficile vorrebbero tanto poter ridere grazie a lui. Ma il sito ‘TvBlog’ ha riferito una news decisamente negativa, che riguarda uno dei suoi programmi più importanti e anche di Mediaset.

Sembrava che adesso fosse davvero tutto quasi pronto per la sua nuova avventura nel piccolo schermo, invece non è così. D’altro canto però c’è un altro suo collega che può sicuramente festeggiare, visto che ne trae molto vantaggio. Intanto, è uscita fuori una notizia sul presentatore, il quale avrebbe affidato a un banker una “nuova attività di immobiliarista e, in prospettiva, di albergatore”. Si tratterebbe di Roberto Imbriale, l’amministratore unico di Immobiliare Sette srl, di cui è unico azionista Bonolis. (Continua dopo la foto)















Secondo quanto era stato annunciato fino a qualche tempo fa, il 4 gennaio 2021 avrebbe avuto inizio ‘Avanti un altro’. Invece il tutto è ancora stato rinviato e al suo posto ci sarà Gerry Scotti con ‘Caduta Libera’. Quest’ultimo programma dovrebbe proseguire per almeno altri due mesi e mezzo e andrà in onda quindi fino a marzo. Le nuove puntate della trasmissione di Scotti cominceranno l’11 gennaio. In questo periodo il conduttore è alle prese con le nuove registrazioni di puntate. (Continua dopo la foto)















Se non ci saranno ulteriori intoppi, per divertirsi nuovamente con ‘Avanti un altro’ occorrerà attendere l’8 marzo dell’anno prossimo. Così facendo, durerebbe fino all’inizio della stagione estiva, per un totale di circa quattro mesi. Si dovrà stoppare in estate per lasciare spazio agli Europei di calcio e poi dalla metà di agosto tornerebbe ancora. C’è bisogno di aspettare adesso le comunicazioni ufficiali da parte del ‘Biscione’, ma la strada segnata è questa e difficilmente cambierà. (Continua dopo la foto)









Tornando all’importante passo di Bonolis, la nuova società avrebbe come scopo la compravendita di beni immobili e la gestione delle strutture turistiche, come gli alberghi e i villaggi turistici. Imbriale è anche il vicepresidente e il socio di Azzurri 2010, la società sportiva dilettantistica, di cui Bonolis possiede l’80%. Quindi, almeno da questo punto di vista sta avendo soddisfazioni.

