Sono stati resi noti giovedì scorso i nomi dei 26 cantanti big che si sfideranno per la vittoria della 71° edizione del Festival di Sanremo. Sono parecchi gli artisti importanti scelti da Amadeus: da Francesco Renga a Fedez e la Michielin, passando per Arisa, Annalisa e i Maneskin. Inoltre, sono stati scelti ufficialmente anche i giovani che prenderanno parte alla categoria ‘Nuove Proposte’. C’è stato anche spazio durante ‘Sanremo Giovani’ a polemiche clamorose con protagonista Morgan.

Marco Castoldi si è infatti scagliato contro il direttore artistico, accusandolo di essere un uomo scorretto e falso. Stando a quanto detto dall’artista, Amedeo Sebastiani gli aveva promesso la partecipazione, cosa che poi non è avvenuta. Dopo i tanti insulti, l’ex di Asia Argento è stato anche estromesso dalla giuria di ‘Sanremo Giovani’. A marzo 2021 Amadeus sarà supportato sicuramente da Fiorello, ma in tanti si chiedono quali possano essere le donne che lo accompagneranno. (Continua dopo la foto)















Sono già circolate alcune indiscrezioni bomba sulle personalità di sesso femminile che lo aiuteranno sul palco dell’Ariston. Ricordiamo che nella scorsa edizione ci sono state ben 9 figure femminili: Rula Jebreal, Sabrina Salerno, Diletta Leotta, Emma D’Aquino, Laura Chimenti, Georgina Rodriguez, Alketa Vejsiu, Francesca Sofia Novello e Antonella Clerici. Sono due giornali a rivelare due nomi diversi sulle possibili co-conduttrici. E si preannuncia grande entusiasmo per il pubblico. (Continua dopo la foto)















Stando a quanto riportato dal settimanale ‘Vero’, potrebbe esserci Anna Tatangelo al fianco di Amadeus. Dal 2 al 6 marzo 2021 ci sarebbe anche Elodie, come anticipato da ‘Il Messaggero’. Due nomi bomba che farebbero indubbiamente lievitare gli ascolti. Da parte del conduttore e dei vertici della Rai non sono arrivate conferme in merito a queste voci. Ma molto probabilmente già nelle prossime settimane, forse dopo le festività natalizie, ci saranno gli annunci ufficiali. (Continua dopo la foto)









A proposito della querelle tra Amadeus e Morgan, il primo starebbe seriamente pensando di far partire una denuncia nei confronti di Marco Castoldi per le gravi offese a suo carico. Ricordiamo che Morgan ha giudicato il presentatore come una persona “incompetente, scorretta e falsa” perché gli aveva promesso il ritorno all’Ariston. Staremo a vedere come andrà a finire questa storia.

“Pronto a denunciarlo”. Amadeus furioso, stavolta non ci passa su. Nessun perdono