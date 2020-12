Un affetto speciale con quel pizzico di gelosia che non guasta. Si può così sintetizzare il rapporto che lega all’interno della casa del Grande Fratello Vip Rosalinda Cannavò e Dayane Mello. Negli ultimi giorni Rosalinda si era lamentata per essere stata “abbandonata” dall’amica. E Alfonso Signorini in puntata ha affrontato l’argomento: “Vi volete un bene dell’anima. Ti sei lasciata scappare che quello che vi lega è un amore vero, hai detto di esserti innamorata di lei”.

“Vi vediamo cercarvi, il contatto fisico, vi toccate, vi baciate – ha proseguito Signorini -. È un bel rapporto di complicità al femminile a cui siamo poco abituati. In questo Grande Fratello le donne sono complici e si amano. Ma come tutte le coppie affettuose di amiche c’è anche un po’ di gelosia”. Alfonso ha chiesto alla Cannavò cosa provi per Dayane e l’attrice è stata: “È difficile rispondere a questa domanda perché rivedere tutto questo mi fa riflettere. C’è un affetto che non avevo mai provato per un’amica, non avevo mai avuto scenate di gelosia con un’amica”. (Continua dopo la foto)















“Non lo so gestire, è una cosa nuova mi sono sentita trascurata perché ho visto che aveva delle attenzioni verso i nuovi arrivati, verso Sonia. Ho visto che ha chiesto a lei di fare delle cose che chiedeva a lei. Ho avuto una reazione eccessiva”. Poi Signorini le ha chiesto ancora come sia dormire di notte con Dayane: “La notte è il momento più bello perché riesco a stare insieme a lei, riesco a esserle vicina anche solo con una carezza o uno sguardo. Ho pensato a come gestiremo la lontananza una volta che saremo fuori e non l’ho presa bene. Non voglio pensarci, è difficile da immaginare”. (Continua dopo la foto)















Dayane a questo punto frena: “Innamorata è una parola grossa. La amo tantissimo, è un amore che non ho mai provato verso un’amica. Due donne possono volersi bene. Non so se è perché mi manca tanto mia figlia, per lei provo un senso di protezione. Ho bisogno di toccarla, baciarla, di contatto. Una volta che sarà finito questo percorso, nella sua vita ci sarò”. (Continua dopo la foto)









Quindi Signorini chiama in salotto Cristiano Malgioglio e Stefania Orlando che qualche giorno fa avevano sorpreso le due in magazzino: “Si stavano baciando. Ho detto loro che potevano andare in un altro posto. Non so se ci sono o ci fanno. Cosa c’è tra voi?”. “Ci amiamo”, rispondono le due che specificano poi che il bacio sarebbe stato solo un bacio casto sulle labbra. “Ho una domanda: il fidanzato di Rosalinda come la prende?”, ha chiesto Antonella Elia. “Sarà uno moderno”, ha risposto Malgioglio.

