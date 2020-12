Ci sono stati nuovi ingressi nella Casa del ‘Grande Fratello Vip’ nella serata del 18 dicembre, caratterizzata però anche e soprattutto da momenti molto intensi e negativi. Non a caso è stato squalificato dal reality show Filippo Nardi e si è materializzata anche l’eliminazione di Cristiano Malgioglio. Inoltre, Antonella Elia ha attaccato in diretta Tommaso Zorzi per la vicenda riguardante la nomination a Stefania Orlando. L’opinionista ha bollato il concorrente come un non vero amico.

Tra coloro che hanno varcato la porta rossa c'è Mario Ermito. Quest'ultimo conosce già, anche se non l'aveva mai vista personalmente, una delle nuove arrivate Sonia Lorenzini. A quanto pare i due si sono conosciuti esclusivamente via telefono e anche Alfonso Signorini aveva fatto riferimento a questo episodio. Ora però sono spuntate fuori delle chat clamorose, che cambiano letteralmente le carte in tavola. Siamo pronti sicuramente a vedere nuove dinamiche nella Casa più spiata d'Italia.















Quando lei era in viaggio durante il periodo estivo, si sono scambiati alcuni sms. E 'Giornalettismo' è stato in grado di pubblicare il contenuto degli stessi. Nell'articolo è innanzitutto precisato: "Ermito è pazzo della Lorenzini". Lo scorso settembre lui ci ha riprovato, ma l'ex tronista di 'Uomini e Donne' non ha mai accettato le sue proposte. In uno dei messaggi, Mario si è rivolto così alla ragazza: "Non chiuderti in te stessa. Trova una chiave di lettura diversa. Non pensare alla nostra conoscenza con un fine".















Ermito ha continuato: "Viviamoci il presente. Daje Sonia, ci penso io a tirarti su di morale". La Lorenzini ha proseguito nella sua idea di non cedere alle avance dell'uomo, ma lui ha insistito dicendole che dovrebbe poter conoscere meglio l'altra persona. E lei ha replicato: "Non è paura, già attraversata". Poi Mario ha svelato un aneddoto: "Buongiorno, ti ho sognata. Sarà stato il vino. Ma finalmente nel sogno c'eravamo incontrati. Ed era tutto un po' strano". In seguito, l'invito a casa.









Questa la proposta finale di Mario Ermito: “Ho preso casa a Roma. Grande, con stanza ospiti. Se ti proponessi un weekend con calici di vino?”. Questa chat è datata 29 ottobre e Sonia Lorenzini gli ha risposto che c’erano problemi per spostarsi a causa della pandemia. Ha dunque detto di non avere tempo e lui ha chiuso così il discorso: “Non forziamo le cose. Vedremo”. E vedremo appunto cosa accadrà nella Casa.

