Ci sono ottime notizie per i fan di Flavio Montrucchio, ex gieffino e oggi conduttore amatissimo oltre che marito della bella Alessia Mancini. La loro storia d’amore va avanti da tantissimi anni ed è stata coronata prima dalle nozze nel 2003 e poi dalla nascita dei due figli Mya, nata nel 2008, e Orlando nel 2015.

Il pubblico adora la genuinità di Alessia e Flavio, dunque non c’è da stupirsi che abbia fatto i salti di gioia già dopo il loro grande annuncio arrivato poche settimane fa a mezzo social. Con un post su Instagram, infatti, la coppia ha svelato l’inizio della nuova edizione di JuniorBakeOff, trasmissione che conducono insieme. Insieme a Ernst Knam e Damiano Carrara nel ruolo di giudici, infatti, anche la coppia d’oro della tv. (Continua dopo la foto)















L’amatissimo programma dedicato ai più piccoli pasticcieri in erba è iniziato lo scorso 11 dicembre su Real Time come anticipato da Montrucchio e la Mancini su Instagram, che hanno fatto presto il pieno di like. Ma c’è un’altra novità, dicevamo all’inizio, che però questa volta riguarda solo lui, l’ex impiegato di banca che il pubblico ha conosciuto per la prima volta al Grande Fratello. (Continua dopo la foto)















Era l’edizione del 2001 e la vittoria la portò a casa proprio Flavio, che da quel momento in poi ha intrapreso la carriera nel mondo dello spettacolo arricchendo il suo curriculum tra partecipazioni a soap, fiction e film, oltre alla conduzione di programmi televisivi. Ed è proprio in una trasmissione che lo rivedremo presto. L’annuncio è stato svelato dal profilo Instagram del canale Real Time. (Continua dopo foto e post)









Oltre a essere tornato nelle ultime settimane al timone insieme alla moglie Alessia Mancini di JuniorBakeoff, poco fa, sul canale Instagram Realtime, è stata svelata un’altra novità, che vede protagonista l’amatissimo Flavio. Il conduttore è infatti pronto a tornare con il programma Primo Appuntamento, che andrà in onda a partire da lunedì 5 gennaio alle 21:20 e, ovvio, la notizia ha subito destato grande trepidazione tra il pubblico. Il post pubblicato in poco tempo ha raggiunto tantissimi like e molti sono stati i messaggi dei follower, che non vedono l’ora di vedere i nuovi episodi di Primo Appuntamento e soprattutto lui.

