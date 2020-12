“Sai perché!”. GF Vip, Mario Ermito entra in casa e scattano i ‘segnali in codice’ con Rosalinda: il retroscena

Giornata di reunion al Grande Fratello Vip con Adua Del Vesco, ex finta fidanzata di Gabriel Garko, e Massimiliano Morra, si è ritrovata insieme all’ex collega Mario Ermito, nuovo concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini. Mario Ermito, un giovane modello ed attore, volto noto nel panorama televisivo italiano è nato a Brindisi nel 1991 e a solo 19 anni ha deciso di ‘lasciare casa’ per trasferirsi a Milano e lavorare come modello.

Poi diventa attore ed entra nel cast di alcune fiction italiane. Proprio qui conosce Rosalinda Cannavò (all'epoca si faceva chiamare Adua Del Vesco) e nella serata di venerdì c'è stato l'incontro tra i due ex colleghi. Mario Ermito è stato legato all'agenzia Ares e ha lavorato in alcune fiction con Rosalinda, come L'onore e il rispetto 5 e Il peccato e la vergogna.















Il tema dell'"Ares Gate" è il caso mediatico scoppiato dopo le dichiarazioni fatte da Adua e Massimiliano Morra al Grande Fratello Vip. Entrati come ex fidanzati con un passato burrascoso alle spalle, i due attori si sono trovati davanti a una situazione molto complicata e alla fine hanno dovuto dire la verità sulla loro storia d'amore. A dare il via era stato Gabriel Garko con il coming out davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip.















"Abbiamo vissuto una bella favola e la rivivrei altre mille volte, perché c'eri tu. Ma favola rimane. Ora che dopo anni mi sento più libero che mai voglio vivere la mia vita. Con te come amica, come siamo sempre stati", aveva detto l'attore rivolgendosi ad Adua. Poi era venuta a galla la verità sul rapporto tra l'attrice e Massimiliano Morra. I due, in realtà, non sono mai stati insieme e la loro storia era stata creata ad arte proprio dall'agenzia Ares.









Ieri Rosalinda e Mario sono tornati sull’argomento, con l’attore che ha rivelato: “hai una buona memoria da attrice”. A quel punto Rosalinda gli ha risposto “Ex attrice, tu sai perché”. Ovviamente il web si è scatenato riportando a galla l’Aresgate. Chissà se durante la prossima diretta del GF Vip Alfonso Signorini tornerà sull’argomento.

“Le ragioni del suicidio le sa lui. Io le posso sapere e le tengo per me. Sai cos’è? A volte non ti rassegni, non lo accetti. Io a volte penso che non è accaduto quello che è accaduto e che lui magari è lontano, in un’altra città. Quando arrivano questi periodi mi ricordo dei momenti, delle cose. A quanto lui ci teneva che io andassi in Sicilia a Natale, perché non voleva che io vedessi che faceva questo gesto. Infatti qualche giorno prima mi scrisse un messaggio e mi disse “Quando torni a Roma?”.



