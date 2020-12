Nuovo appuntamento con ‘La Vita in diretta’ nella giornata del 18 dicembre. Alberto Matano ha quindi condotto un’altra puntata e proprio nelle scorse ore è accaduto un episodio alquanto insolito con una delle ospiti. In precedenza, sui social ha confessato ai suoi fan una cosa strana. Ai suoi follower di Instagram ha raccontato cos’è accaduto dopo la puntata de La vita in diretta di ieri. E non si è imbarazzato ad ammetterlo. Ha pubblicato una foto dell’albero di Natale di piazza Venezia a Roma.

E poi ha commentato: "Stasera ho fatto tardi. Tornare a casa a quest'ora mi ha procurato un brivido. Tornando a casa ho fatto una deviazione e mi sono imbattuto in spelacchio. Spelacchio l'ho trovato bellissimo" ha asserito infine Alberto Matano su instagram, sempre riferendosi all'albero di Natale presente davanti al Vittoriano a Roma, che ha visto mentre tornava a casa dopo la puntata de La vita in diretta di ieri. Stavolta in trasmissione è rimasto colpito da una situazione.















Come ospite è stata presente la bravissima conduttrice televisiva Andrea Delogu, che insieme a Marcello Masi ha presentato 'La Vita in diretta Estate'. Si è accorto di una cosa e Matano si è rivolto così in diretta alla Delogu: "Che stavi facendo con le scarpe, scusa? Cosa stava succedendo?". La donna era intenta a fare infatti qualcosa con le dita sotto la suola dei suoi stivali. Dopo essere stata interpellata sulla questione, la collega di Matano ha fornito la sua esilarante risposta.















La presentatrice della Rai ha quindi ammesso: "Stavo staccando un pezzo di etichetta sotto, perché sono nuove". Ovviamente tutti si sono messi a ridere e la tensione del periodo e degli argomenti trattati si è ridotta. Al termine del suo intervento, Andrea Delogu ha aggiunto: "Li ho presi per venire qui", Dunque, non solo bravura e professionalità, ma anche tanta simpatia da parte della conduttrice tv, che ha stupito tutti i presenti con le sue battute divertenti. Una bellissima scoperta.









In una precedente puntata Alberto Matano aveva scherzato dopo la sfuriata da parte dell’ospite Stefania Salmaso: “Ringrazio la professoressa. Stasera l’abbiamo fatta un po’ arrabbiare. Abbiamo fatto arrabbiare la professoressa Salmaso ma spero tornerà con noi la prossima settimana”. Il presentatore si è confermato abile a sdrammatizzare un momento tesissimo.

