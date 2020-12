“Noi…”. Uomini e Donna, Roberta e Riccardo regalano un colpo di scena clamoroso: cosa è successo in studio

Sono frequenti i colpi di scena a Uomini e Donne. Questa volta i protagonisti sono Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, volti noti per gli appassionati del dating show condotto da Maria De Filippi.

Ma andiamo con ordine. Circa un mese fa il cavaliere di Taranto, single da mesi dopo la fine della storia con la storica compagna Ida Platano, aveva fatto il suo ingresso in studio spiegando di voler trovare l’amore e raccontando la fine della sua relazione con la parrucchiera di Brescia.

"Questa storia è nata con incomprensioni e difficoltà – aveva raccontato a Maria De Filippi e al pubblico parlando ovviamente di Ida – non si è mai risolto nulla, anzi si è sempre aggiunto qualcos'altro. Ad un certo punto mi sono trovato ad affrontare qualcosa che le era stato raccontato da un'altra persona e così siamo arrivati a discussioni molto pesanti".















Poi il primo colpo di scena. Riccardo aveva rivelato che sta sentendo Roberta Di Padua. Un ritorno al passato perché, i fan del programma non lo avranno dimenticato, i due si erano già frequentati anni fa. Tra loro era finita male e addirittura, Roberta lo aveva picchiato davanti allo studio impietrito di Uomini e Donne.















Il ritorno di fiamma era durato poco e infatti a inizio mese i due avevano spiegato di non frequentarsi più. Una decisione presa da Roberta, che in puntata aveva deciso di rompere con il cavaliere perché, come svelato da Maria De Filippi, si stava frequentando anche Brunilde. Roberta Di Padua, che mai si sarebbe aspettata un atteggiamento simile da parte del cavaliere di uomini e donne, aveva deciso di chiudere.









Nonostante i continui tira e molla, a sorpresa i due si sono ritrovati al centro dello studio di Uomini e Donne lasciando tutti senza parole. Il motivo? Sono tornati a sentirsi. Insomma, Riccardo e Roberta ciclicamente ci riprovano. Ma chissà come andrà a finire.

