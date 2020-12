Siamo arrivati alla fine di un’altra settimana e Barbara D’Urso nella puntata di venerdì 18 dicembre ha voluto sorprendere tutti. Si è infatti mostrata in modo diverso e ha chiesto ufficialmente al suo pubblico se si fosse accorto di questa sua novità. Forse perché entusiasta per l’arrivo del Natale e per l’imminente 2021, sta di fatto che Carmelita ha sfoggiato un dettaglio impossibile da non notare. Il suo outfit si è voluto intonare proprio con le festività natalizie. E i telespettatori hanno apprezzato.

Nella puntata del 17 dicembre si erano invece registrati momenti molto tristi per la rivelazione di Eva Henger sulla tomba dell’ex marito Riccardo Schicchi: “Sono molto arrabbiata perché io avevo già segnalato sia ad aprile che ad agosto che la tomba piano piano si stava inclinando. E mi sono state date delle risposte ridicole. Ci hanno detto che eravamo dei rompiscatole. Per me è stato un tuffo al cuore, ma dove sta il comune?”. Ma ritorniamo all’attualità e a Barbarella. (Continua dopo la foto)















Tra l’altro, la conduttrice ha salutato il pubblico perché si è trattato dell’ultima puntata prima delle feste di Natale. Si è data appuntamento all’anno prossimo, visto che tornerà alla guida della trasmissione a partire da gennaio 2021. In molti pensavano che potesse continuare almeno qualche giorno della prossima settimana, invece Mediaset è stato inflessibile e ha assunto questa decisione. Si lascerà spazio a moltissimi film di Natale, che intratterranno bambini e famiglie intere. (Continua dopo la foto)















Per quanto concerne il suo look, la donna ha affermato: “Notate nulla di strano in me oggi?”. E tutti se ne sono accorti. Infatti, oltre ai suoi magnifici capelli biondi e ricci, sul suo viso si poteva osservare un meraviglioso rossetto di colore rosso. E ha indicato lo stesso con il suo dito, come potrete vedere nell’immagine qui di seguito. Una vera e propria sorpresa di Barbarella, sempre in grado di stupire gli spettatori. E questi ultimi sentono già la sua incredibile mancanza. (Continua dopo la foto)









Nella puntata scorsa, la D’Urso è stata costretta anche a censurare Filippo Nardi del ‘GF Vip’. La D’Urso ha quindi commentato: “Ha detto delle cose che non possiamo mandare in onda perché siamo in fascia protetta, quindi si vedrà cosa deciderà domani sera il Grande Fratello Vip. A me non ha fatto ridere per niente. Sono veramente tutti quanti scandalizzati giustamente sul web”.

