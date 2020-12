Manca poco per una nuova puntata del ‘Grande Fratello Vip’. Nella serata del 18 dicembre vedremo infatti all’opera i concorrenti della Casa più spiata d’Italia. La puntata si preannuncia molto intensa e ricca di colpi di scena, infatti uno dei vipponi subirà un provvedimento disciplinare, considerato severo dalla produzione del reality show. Tutti gli indizi portano a Filippo Nardi, il quale si è reso protagonista di affermazioni gravissime nei confronti di Maria Teresa Ruta e non solo.

Inoltre, entreranno anche altri protagonisti. Nelle scorse ore ha ricevuto una bellissima sorpresa Giacomo Urtis. Dopo settimane di nulla cosmico, qualcuno si è ricordato di lui dedicandogli una bellissima sorpresa. Ad avvisarlo sono i vip che si rilassano in giardino: "Giacomo, corri!". È infatti arrivato un aereo per il chirurgo, che finora era rimasto estraneo a questo tipo di eventi. "Wow, che carini", ha commentato Giacomo Urtis. Poco fa è stato invece attaccato duramente Pupo.















Non è la prima volta che l'opinionista del 'GF Vip' subisca critiche. Ad andargli contro è stata Karina Cascella attraverso i social e rispondendo alle domande dei follower. La donna si è comunque anche soffermata proprio su Filippo Nardi. Non riesce proprio a comprendere perché non sia ancora stato escluso dalla trasmissione: "Trovo folle che sia ancora lì. Io l'avrei mandato via nello stesso momento in cui si è espresso con quei modi e con quei termini". Poi l'affondo all'artista.















Ha quindi fornito la sua opinione sull'opinionista di Alfonso Signorini, distruggendolo in questa maniera: "Lo definirei in una sola parola. Imbarazzante". Alcuni mesi fa una dei volti noti dei programmi di Barbara D'Urso aveva criticato Elisabetta Gregoraci: "Ma dov'è, qual è il sentimento che c'è in questa coppia? Una donna di quarant'anni che non riesce a trattenersi mentre ha un bambino a casa? Ma l'amore è un'altra cosa", in riferimento all'amicizia speciale con Pretelli.









“Non sta facendo nulla di male, considerando che al GF c’è gente che si è piacchiata e ha bestemmiato”, aveva detto Floriana Secondi. Mentre a dar ragione a Karina Cascella ci aveva pensato Caterina Collovati : “Non si fa, si sta buttando nelle braccia di un ragazzino. Abbiamo perso il controllo”. Ora questo nuovo attacco a Pupo, che chissà come reagirà dinanzi a queste invettive.

