“Che immagine di mer**!”. Terribile gaffe in diretta: la regina è in imbarazzo totale

“Si potrà avere un’immagine migliore o solo questa immagine di m….?”, è questa la frase incriminata che fa inorridire la regina qualche istante prima di rendersi conto della mega gaffe fatta davanti alle telecamere durante una diretta sulla piattaforma Zoom.

La regina sobbalza, guarda i collaboratori e poi rimane impietrita in attesa. E la conduttrice della diretta cerca di uscire dall’imbarazzo scusandosi per le immagini sgranate che scorrevano sullo schermo. A quel punto la reale non si scompone e, dopo le scuse dell’intervistatrice, accetta e accenna un sorriso. Ma la frittata ormai è fatta e il video della frase diventa in un attimo virale. (Continua a leggere dopo la foto)















Come detto, il simpatico siparietto si è consumato su Zoo durante la diretta dell’incontro con cento donne imprenditrici. Nel filmato, diventato virale in poco, in momento di silenzio assordante si sente una delle imprenditrici in collegamento pronunciare “si potrà avere un’immagine migliore o solo questa immagine di m….?”. La moderatrice cerca in ogni modo di ricucire all’imbarazzo e si prosegue nell’incontro. (Continua a leggere dopo la foto)















La regina Maxima d’Olanda, all’anagrafe Máxima Zorreguieta, nata il 17 maggio 1971 in Argentina. Dopo il matrimonio con il Principe Guglielmo Alessandro ha acquisito i titoli nobiliari di Máxima Principessa dei Paesi Bassi, Principessa di Orange-Nassau, Signora di Amsberg. Il 2 febbraio 2002 la Principessa Máxima ed il Principe di Orange, Principe Guglielmo Alessandro, si sono uniti in matrimonio nello storico edificio “Beurs van Berlage” ad Amsterdam. La coppia ha tre figlie. (Continua a leggere dopo la foto)









La Principessa Amalia (7 dicembre 2003), la Principessa Alessia (26 giugno 2005) e la Principessa Ariane (10 aprile 2007). Il 30 aprile 2013, giorno in cui il marito, il re Guglielmo Alessandro è salito al trono succedendo alla Regina Beatrice, lei è diventata ufficialmente la Regina Máxima.

