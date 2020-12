“Ma davvero?”. GF Vip, la prima gioia di Giacomo Urtis. Non crede ai suoi occhi e si getta in piscina

Prima gioia al Grande Fratello Vip per Giacomo Urtis. Il chirurgo dei vip è entrato nella casa come guest star da ospite, poi i primi di dicembre è diventato concorrente a tutti gli effetti, rientrando quindi anche nelle temutissime votazioni. Un bellissima notizia per i vipponi, che in pochissimo tempo hanno legato con lui e che si auguravano la permanenza del chirurgo nel reality show condotto da Alfonso Signorini.

Da quando è diventato un concorrente a tutti gli effetti, però, Giacomo Urtis non ha mai ricevuto una sorpresa. E anche in puntata Alfonso Signorini non ha mai dedicato uno spazio al chirurgo dei vip, salvo poi diventare protagonista dopo aver nominato Cristiano Malgioglio, che a fine puntata gli ha 'dichiarato guerra'.















In queste ore, dopo settimane di nulla cosmico, qualcuno si è ricordato di lui dedicandogli una bellissima sorpresa. Ad avvisarlo sono i vip che si rilassano in giardino: "Giacomo, corri!". È infatti arrivato un aereo per il chirurgo, che finora era rimasto estraneo a questo tipo di eventi.















"Wow, che carini", commenta Giacomo Urtis guardando lo striscione che sventola sopra il cielo della casa del Grande Fratello Vip con su scritto: "Giacomo forza! Ti adoriamo", la firma è quella dei fan. Il chirurgo abbraccia i suoi compagni di avventura, per poi affermare di voler conoscere i suoi fan, di cui ignorava l'esistenza, come confida ridendo stupito.









La prima grande gioia di Giacomo che, completamente vestito, si butta in piscina, dove Giulia Salemi sta nuotando tranquillamente: la ragazza lo avvinghia e lo abbraccia per condividere la gioia della sua prima sorpresa.

