“Aperta un’istruttoria sul GF Vip”. Brutte notizie per Alfonso Signorini, la conferma ufficiale delle autorità. Cosa sta succedendo

Alfonso Signorini cade nella polemica. Ancora tante le segnalazioni in merito alla presunta irregolarità nel televoto del Grande Fratello Vip. Lo ha comunicato l’ AGCOM e la decisione presa è una doccia fredda per la redazione del programma e anche per colui che è stato riconfermato alla guida del timone, Alfonso Signorini. Il comunicato è stato diramato dall’Autorità amministrativa e reso pubblico anche sull’account Twitter ufficiale.

Voti dall'estero? Non è ancora stato escluso del tutto. Infatti pare che il televoto del Grande Fratello Vip, strumento importante che va a definire la sorte dei concorrenti in casa, quindi anche quella del vincitore del reality, prosegua con alcune inaccettabili irregolarità. L'AGCOM ha avviato un'istruttoria e ha deciso di servirsi del canale Twitter per informare il pubblico.















"L'Autorità, in considerazione delle numerose segnalazioni ricevute e alle diffuse notizie di stampa in ordine a presunte irregolarità concernenti il televoto nell'ambito dell'edizione autunno 2020 della trasmissione Grande Fratello Vip, ha avviato un'istruttoria per verificare con quali strumenti la produzione assicuri la corretta applicazione di quanto stabilito dall'art, 5, comma 1-bis".















Nel comunicato dunque si fa riferimento proprio all'articolo che punta sull'identificazione del soggetto che sta attuando il voto quindi sulla possibilità di votare dall'estero. E la notizia è già stata diffusa quando si è trattato di Adua Del Vesco che proprio dalla Spagna ha visto arrivare i voti a suo favore. Ma non solo, perchè la stessa dinamica abbiamo avuto modo di apprenderla anche con un'altra concorrente.









Quindi non è stata la prima e la sola, perchè oltre Adua anche Dayane Mello è stata televotata direttamente dal Brasile. E il modo per raggirare il regolamento non sarebbe neanche così tanto difficile. Infatti sono stati rilevati centinaia di account fake generati all’unico scopo del televoto. Sulla faccenda si continuerà ad indagare anche se Alfonso Signorini avrebbe in più occasioni ribadito che il sistema stava lavorando alla grande e senza anomalie.

