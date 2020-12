Dopo le aspre polemiche legate al tutorial su come fare la spesa in maniera sensuale, ‘Detto Fatto’ ha ripreso a lavorare in seguito ad una momentanea sospensione e Bianca Guaccero ha potuto tirare un sospiro di sollievo. Fortunatamente per lei non ha perso il posto di lavoro e, il primo giorno del suo ritorno, si è emozionata in diretta scusandosi per l’accaduto. Tutto stava quindi andando liscio, almeno fino ad oggi, 18 dicembre, quando è stato stato diramato un comunicato ufficiale.

Recentemente la padrona di casa è anche scoppiata a piangere dopo un servizio realizzato da un inviato in una RSA, in cui tutti gli anziani lì ricoverati festeggeranno da soli le feste natalizie e per questo è stato cercato anche un modo per consentire alle persone più care di poterli abbracciare. La regia ha mandato la pubblicità. Al ritorno Bianca Guaccero ha preso la parola: "Scusate è un periodo particolare per tutti". Ma vediamo adesso cosa è successo in queste ore.















Il pubblico si è comunque molto affezionato alla sua figura e sin dal primo istante non ha fatto mistero di volerla vedere alla conduzione della trasmissione, nonostante lo spiacevole episodio. Nella giornata odierna però la puntata non è andata in onda. A spiegare tutto è stata una nota ufficiale del programma Rai: "Comunicazione importante, oggi la grande famiglia di Detto Fatto Rai non andrà in onda per lasciare spazio all'informazione". E i telespettatori sono rimasti delusi.















Queste le reazioni avute sui social dalla gente: "Comincia più tardi e dura molto meno di prima. Ma si può sapere a chi dà fastidio questo programma?", "Sempre voi penalizzano", "Ma esiste Rai 3 per lo sport o per la politica. Perché sempre questo programma deve essere tagliato?", "Mi dispiace perché ci fate sempre compagnia". Un altro ancora ha aggiunto: "Ma è assurdo che i programmi più gettonati o interessanti vengano sospesi. E poi restano trasmissioni orrende".









Questo era stato il suo commento sulle polemiche: “Sono certa della buona fede del gruppo autorale che lavora da mesi, cercando di confezionare, con grandissima fatica, un programma dignitoso e allegro nonostante tutte le difficoltà della situazione pandemica che stiamo vivendo. Il tutorial in questione, doveva aderire a dei toni comici e surreali, da non prendere sul serio, ma che stavolta ci sono venuti male”.

