Un anno travagliato per Maria De Filippi e Uomini e Donne alla prese con sempre nuove storie, intrecci e inghippi. Grandi protagonisti in questa fine 2020 sono Riccardo Guarnieri, Roberta Di Padua e l’intramontabile Gemma Galgani. Se Riccardo sembra implicitamente aspettare il ritorno di Ida Platano, Gemma Galgani è pronta a lasciarsi alla spalle anni di delusioni con Maurizio.

Dopo 10 anni infatti potrebbe essere scritta la parola fine sulla permanenza di Gemma Galgani a Uomini e Donne. Con buona pace di Giorgio Manetti, che la aveva accusata di non cercare davvero l’amore, e di Tina Cipollari da sempre storica rivale della dama. Nel dettaglio Manetti si era espresso con parole durissime. “Non si può augurare nulla a una donna come lei, che da undici anni continua a cercare l’amore in Tv…”. Continua dopo la foto















Giorgio che a tre anni di distanza dalla sua ultima apparizione nella trasmissione di Maria De Filippi, l’uomo non ha nessuna intenzione di ritornarci. Ha infatti confessato ufficialmente di non voler più tornare nel cast. Anche perché è felicemente fidanzato con la signora Caterina. A proposito del programma Mediaset, ha dunque detto: “Non tornerei, anche se è stata una bellissima avventura. Nell’ultimo periodo, infatti, mi ha un po’ deluso perché mi sono reso conto di alcune dinamiche”. Continua dopo la foto















Per capire cosa succederà bisognerà aspettare il 2021 si perché dopo il 22 dicembre Uomini e Donne andrà in vacanza come anticipato dalla Guida Tv ufficiale di Mediaset. Dopo questa data Uomini e Donne andrà in vacanza per tornare su Canale 5 l’11 gennaio, almeno che non venga anticipato il ritorno già al 4 come Mediaset ha deciso di fare per Mattino 5. Continua dopo la foto











Ma cosa andrà in onda al posto di Uomini e Donne a Natale? Film in prima tv a tema. Si inizia mercoledì 23 dicembre con il film Christmas encore, mentre per la vigilia è previsto il film Miss detective. Il 25 dicembre invece dovrebbe andare in onda il film Natale a Bramble House. Nella giornata di oggi è prevista una nuova registrazione di Uomini e Donne. Registrazione molto attesa perchè il tronista Davide Donadei potrebbe fare finalmente la sua scelta.

