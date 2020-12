La prossima edizione del Festival Sanremo prevede molte novità, tra cui l’aumento dei concorrenti a 26. Una scelta, quella di Amadeus che condurrà insieme a Fiorello, per far rinascere la musica italiana. E ieri sera è andato in onda un primo assaggio di quello che sarà la kermesse, almeno per quanto riguarda i giovani talenti. Sanremo Giovani era, infatti, molto atteso, anche se alla fine è stato battuto negli ascolti da “Harry Potter e il Principe Mezzosangue”.

In ogni caso il 'talent' di Amadeus ha provocato un incidente con Bruno Vespa. Il programma di Amadeus, infatti, ha sforato e il giornalista che conduce Porta a Porta si è lettealmente imbestialito. "Buonasera al pubblico di Porta a Porta, con il quale debbo scusarmi" ha esordito Vespa subito dopo la sigla. Lo stesso giornalista, poi, non ha usato giri di parole per prendersela con chi lo ha preceduto, usando anche un tono piuttosto sarcastico.















"Debbo scusarmi – ha proseguito un contrariato Bruno Vespa – perché Porta a Porta spesso va in onda molto tardi, il pubblico un pochino se ne lamenta ma ci sono programmi più importanti del nostro che finiscono… Ce ne facciamo una ragione…". Le lamentele del giornalista, però, non sono finite qui, anzi. Poco dopo Vespa ha lanciato una freccia velenosa all'indirizzo di Amadeus: "Il programma che ci ha preceduto stasera doveva essere di importanza eccezionale perché ci ha spinto fino a quest'ora…".















Ora, che il Festival di Sanremo assuma una grande importanza per tutta la Rai non è un mistero, ma forse ciò non dovrebbe giustificare ritardi ai danni di altre trasmissioni. E sì che anche Porta a Porta ha il suo bel pubblico da tutelare. E Bruno Vespa ha continuato a scusarsi con il pubblico, anche perché il programma già inizia dopo le 23 e 30 e ulteriori ritardi finiscono per precludere la visione a un'ampia fetta di lavoratori che il mattino dopo devono alzarsi presto.









Bruno Vespa ha chiesto così al pubblico a casa di avere pazienza. Poi si è rivolto anche agli ospiti, porgendo loro le sue scuse per essere potuti intervenire così tardi. “E mi scuso anche con gli ospiti…” ha voluto sottolineare il giornalista, visibilmente seccato per l’accaduto. Chissà che non arrivi già nelle prossime ore un chiarimento tra Vespa e Amadeus. Di certo il primo non l’ha mandata giù, si attendono repliche da parte del conduttore del Festival e di Sanremo Giovani.

