Giulia Salemi è una delle concorrenti di questo GF Vip che sta facendo più parlare fuori la Casa. Poco fa, per esempio, il gossip lanciato da Alberto Dandolo per il settimanale Oggi secondo cui avrebbe avuto delle “chat notturne” con Michele Morrone.

"Chissà se Michele Morrone ricorda le chat notturne che lo scorso anno intratteneva con la concorrente del Grande Fratello Vip 5 (Giulia Salemi) – si legge – Fu lei a farlo conoscere sul web. Ma ora Michele ha interrotto ogni rapporto con Giulia. […] Lui adesso è davvero lanciatissimo. Ha preso parte al film di Netflix 365giorni, tra i più visti del 2020…È anche una web star con oltre 11 milioni di follower". Nella Casa, invece, la bella Giulia sembra sempre più vicina a Pierpaolo Pretelli, "amico speciale" di Elisabetta Gregoraci.















Intanto sul web impazza il video del suo incidente sexy. Non tanto per l'incidente in sé, tanto per la sua reazione e quella del suo amico Tommaso Zorzi. Come riporta il sito Funweek, mentre si stava togliendo la maglia, Giulia è andata per un istante fuori di seno. A quel punto l'influencer, rossa in volto, si è subito stretta a Tommaso per la vergogna.















La gieffina si è davvero preoccupata per le possibili conseguenze di questa svista e in un secondo momento ne ha parlato in giardino insieme agli altri coinquilini. "Mettiti una maglia più lunga! Usi sempre 'ste maglie…", ha scherzato Tommaso, provando a tirarla su così hanno come gli altri coinquilini. "Mica è una cosa brutta? Son due te..e…", le parole di Sonia Lorenzini.









Giulia terrorizzata per il nudes

Tommy: “amore sono 10.000 followers, secchi”

Giulia: “Tommy fai qualcosa”

Tommy: “regia cancelliamo subito le tette della Salemi, subito” Scusate ma li amo💘 #gfvip pic.twitter.com/1VvreJwyFa — Emy♥️TZ🐍 (@anailime01) December 17, 2020



Nonostante queste rassicurazioni, la Salemi si è sentita a disagio per l’incidente sexy del seno sgusciato, al punto che Tommaso Zorzi ha tentato diverse strade per farla pensare ad altro. “C’ero io davanti, come hanno fatto a vedere?”, ha subito detto. Poi l’ha buttata su Instagram con un: “Amore, sono 10mila follower secchi!”. Ma siccome queste frasi non hanno sortito effetti, allora ha mimato un comandante al microfono in torre di controllo e detto: “Regia, cancelliamo subito le te..e della Salemi. Subito. Veloci!”.

